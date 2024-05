Niko Romito apre un nuovo ALT Stazione del Gusto a Roma Nord

Il progetto di ALT Stazione del Gusto poggia su premesse interessanti – una comunione tra la cosiddetta ristorazione veloce, efficiente, o ancora – se preferiamo l’inglesismo che ormai, in questo contesto, è diventato di tradizione – fast e l’alta qualità. Comunione che, per l’appunto, ha trovato la sua messa in pratica in una collaborazione tra Niko Romito ed Enilive: lo chef abruzzese inaugura un nuovo store a marchio ALT in Corso Francia, a Roma Nord.

Vale la pena notare che non si tratta affatto della prima incursione romana del format: con l’apertura in Roma Nord, i punti vendita a marchio ALT Stazione del Gusto nel contesto della Capitale salgono a quota tre, facendo di fatto seguito a quello inaugurato in Viale America e, in tempi più recenti, a Ostia.

ALT Stazione del Gusto, tripletta a Roma: tutti i dettagli della nuova apertura di Niko Romito

Il terzo punto vendita romano segue, com’è d’altronde ovvio, le linee tematiche che hanno accompagnato il progetto fin dalla sua genesi: equilibrio tra una ristorazione accessibile, rapida e di qualità, standardizzazione dell’offerta, replicabilità del format. Insomma, squadra che vince non si cambia: così come i suoi colleghi in Viale America e a Ostia (e quelli a Castel di Sangro e Montesilvano, naturalmente), il nuovo ALT Stazione del Gusto mantiene fede a una forma che potremmo definire ibrida tra una rosticceria e una tavola calda, con un ambiente curato, impostato secondo una matrice più informale ma ovviamente curato, e con un menu semplice ed efficace.

Si tratta, tuttavia, della prima versione urbana del format, pienamente inserita in un contesto residenziale che di fatto gode tanto di un elevato passaggio quanto di una vivace attività serale. Non manca all’appello, come appena accennato, un’offerta ricca e informale: dalle iconiche bombe dolci e salate al pollo fritto, dal toast ad una selezione di focacce e insalate, fino al gelato sempre fresco perché mantecato espresso; il tutto affiancato da un servizio di asporto.

Il regno della “ristorazione su strada”, se così vogliamo definirla, ideato per la prima volta dallo stesso Niko Romito nel 2018 si sta in altre parole ampliando: il piano di sviluppo per ALT Stazione del Gusto, forte come già anticipato della partnership con Enilive, è quello di festeggiare il taglio del nastro di un centinaio di punti vendita in quattro anni, distribuiti tanto nel nostro caro e vecchio Stivale quanto all’estero e comprendendo la possibilità di declinare l’intero format in franchising.