Niko Romito: il ristorante Reale riapre con un nuovo menu vegetale

di Luca Venturino 17 Marzo 2022

Il ristorante Reale si sta preparando per accogliere nuovamente i clienti: il 23 marzo, data di riapertura, è sempre più vicina, e non c’è modo migliore per farsi venire l’acquolina in bocca che dando un’occhiata alle nuove idee che lo chef Niko Romito ha messo a punto negli ultimi mesi. Ci riferiamo in particolare al nuovo menu degustazione, che esplora le sfaccettature della ricerca sul vegetale e si pone come protagonista della primavera gastronomica di Cristiana e Niko Romito.

Un’intuizione, quella del menu vegetale, che incorona un processo creativo nato 20 anni fa per declinare ricerca e sperimentazione alla volontà di nobilitare ingredienti semplici attraverso la creatività. Se infatti nel percepito comune il mondo vegetale non gode della completezza o della complessità che invece merita, chef Romito è dell’idea che il compito del cuoco sia quello di guidare, sorprendere e aprire un orizzonte su di un mondo che non deve essere sminuito a semplicemente “salutare”, ma che è di fatto legato alle stesse esigenze di un mondo che sta cambiando.

“Quest’anno più che mai, mi sono reso conto che i piatti vegetali sono quelli in cui la nostra creatività si è espressa in maniera tanto dirompente quanto assolutamente spontanea e proprio da qui nasce il nuovo menu degustazione vegetale” ha commentato Niko Romito. “La chiave di volta è la preparazione, perché il processo creativo che guida la trasformazione dell’ingrediente, esaltando la sua forza gustativa, preservandone la purezza intrinseca e intervenendo sulla struttura e le sue sfumature, diventa, paradossalmente, più importante dell’ingrediente in sé. L’esercizio creativo è stimolato dall’obbligo che la materia prima stessa impone di seguire delle regole, di sottostare a delle costrizioni che, nel vegetale sono rigidissime ma che se rispettate e interpretate, lo portano in un’altra dimensione”.

Diamo un’occhiata al menu, dunque. Di seguito la Degustazione Reale:

Gelato di piselli

Carota

Cipolla rossa, Vermouth e pepe rosa

Pane

Foglia di broccolo e anice

Sedano rapa, nocciola e cardamomo

Verza arrosto

Infuso di bosco con ravioli di mandorla

Fagioli e bieta

Linguine e peperone

Arrosto di indivia con patate e rosmarino

Radicchio e arachidi

Cavolfiore gratinato

Arancia

La Carta Reale, invece, si compone di: