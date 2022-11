Niko Romito presenta il suo “prodotto più innovativo e importante”

Niko Romito ha presentato sui social il suo nuovo pane da rigenero in forno, definito come il suo prodotto più innovativo e importante.

di Manuela Chimera 21 Novembre 2022

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Niko Romito ha presentato ufficialmente quello che lo chef stesso ha definito come il suo “prodotto più innovativo e importante”: il pane da rigenero in forno. Se ricordate, solo qualche giorno fa era stata data la notizia dell’apertura del suo primo flagship store a Milano. Proprio qui, fra panettone e biscotti, era saltato fuori che sarebbe stato messo in vendita anche il suo nuovo pane da frigorifero.

Il pane da rigenero in forno di Niko Romito

Come dicevamo, nel post Niko Romito sostiene che questo pane da frigorifero sia il prodotto più innovativo e importante che sia mai stato realizzato prima nel suo Laboratorio. Si tratta di un pane creato per essere mangiato a casa. Va messo in frigorifero e quando lo si vuole mangiare, basta rigenerarlo in forno: è pronto in soli 15 minuti. Romito promette che questo pane rigenerato sarà croccante e soffice come se fosse appena stato preparato in panetteria.

Realizzato con farine biologiche, sarà verosimilmente disponibile in diverse varianti. Quella pubblicata su Instagram, per esempio, è quella con olive e rosmarino.

Niko Romito parla di un modo nuovo di consumare un alimento che da sempre è alla base della nostra alimentazione. Il progetto di questo pane è partito da lontano. Tutto è iniziato dalle cucine del Reale, poi è stato affinato nei suoi ristoranti e nel Laboratorio per poter finalmente arrivare nelle case.

Per chi non lo sapesse, il Laboratorio Niko Romito è il posto dove lo chef studia e sviluppa nuovi prodotti e progetti gastronomici sia di panificazione che di pasticceria. Parte di questi prodotti li troviamo poi nei ristoranti, mentre parte saranno messi in vendita anche nei suoi negozi (e sul suo store online). Tutto è nato dal lavoro fatto sul pane: la linea di prodotti confezionati, infatti, è nata a Castel di Sangro nel 2018 nel Laboratorio di panificazione e pasticceria che si trova sulla Statale 17.

Dal pane, poi, si è passati alle ricette dei lievitati (ricordiamo che il suo panettone in edizione limitata quest’anno costa 150 euro), dei biscotti, dei prodotti da forno, delle confetture e dei nettari. Questi prodotti rispettano la tradizione italiano, hanno pochi grassi e zuccheri e dal 2020 hanno ottenuto la certificazione Bio e Vegan Ok, con materie prime che arrivano da agricoltura biologica al 100%.

