No, le proteste dei trattori non hanno assediato Parigi con barricate di fieno

Nel trattare la ormai famigerata protesta dei trattori abbiamo sempre voluto prenderci qualche riga per sottolineare la sua intrinseca “fragilità”. La preoccupazione degli agricoltori, per quanto sia fiorita in condannabili scene di vandalismo e in richieste amaramente irragionevoli (in parole povere si vuole accedere ai fondi ma non si vuole sottostare alle condizioni dell’Europa, che è un po’ come mangiarsi una torta intera e volere mantenere la linea), è perlomeno legittima; ma ha un difetto fatale: rischia di essere strumentalizzata e/o spettacolarizzata per portare avanti messaggi che derivano pericolosamente dal nucleo originario del malcontento.

A tal proposito abbiamo già visto la posizione di Slow Food, che si è sbilanciato sottolineando come “strumentalizzare le difficoltà di chi lavora sia pericoloso“; ma forse ancora più eloquente è il caso della foto che vede Parigi invasa da barricate di fieno. Foto che, per inciso, è naturalmente falsa.

“Non ce lo vogliono dire”

Lo scatto è rapidamente diventato virale, e la cosa non ci sorprende affatto. Un po’ perché si tratta di una composizione indubbiamente impattante – la Torre Eiffel stagliata sullo sfondo, che torreggia su vere e proprie barricate composte da balle di fieno impilate l’una sopra l’altra, e qualche trattore che sfila fiero – e un po’ perché piace e compiace quella frangia sempre rumorosa e sempre affacciata alla vetrina dei social che si sforza di vedere quello che “i media tacciono”.

Lo ripetiamo per chi si fosse seduto in fondo – è una foto falsa, un fake, uno scatto fabbricato (o meglio prodotto da un software di intelligenza artificiale, secondo la lettura proposta da News24). L’appeal di una Parigi evidentemente presa dal caos, piegata – se vogliamo – dalla genuinità della protesta degli agricoltori, è senza dubbio forte, anche e soprattutto perché suggerisce l’idea (romantica) di un braccio di ferro tra gli uomini della terra e il “Palazzo” dove al momento sono i primi a essere in vantaggio.

Lo scatto in questione sarebbe inizialmente apparso su Instagram sulla pagina The Trillionaire Life, che tuttavia avrebbe attribuito la foto a un secondo account, chiamato ifonly.ai, che come suggerisce il nome è solito pubblicare immagini create da software di intelligenza artificiale, come Midjourney. Parigi invasa dalle balle di fieno ha così preso a rimbalzare sulle ampie praterie internettiane, dimenticando sempre più la sua traccia originale e acquisendo, nella dolce baraonda, una pretesa di verità.

Verità che fa male, in primis agli effettivi protagonisti della protesta dei trattori. Attenzione, dunque: la strumentalizzazione non avviene solamente nelle torri d’avorio o nelle aule dei Parlamenti – spesso e volentieri, in maniera più maliziosa e ruffiana, finisce per serpeggiare anche sulle bacheche social.