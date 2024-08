“Non fate la spesa a Ferragosto”: l’appello di Cgil per i supermercati

È risaputo: ad Agosto, e il 15 in particolare, lo Stivale si ferma. A meno che non lavoriate nella grande distribuzione o in un ristorante, beninteso: quest’anno i supermercati garantiscono l’apertura di Ferragosto in numerosi punti vendita distribuiti per tutto il Paese. I sindacati, come la Filcams Cgil, non sono del tutto d’accordo, e lanciano un appello semplice ed eloquente.

Evitiamo la spesa a Ferragosto, e rispettiamo “il diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare del riposo festivo“. Resta il fatto che, al netto dell’assolutamente legittimo punto di vista impugnato dal fronte sindacale, l’apertura durante il giorno di vacanza per eccellenza è un servizio utile e comodo anche e soprattutto per chi non ha ancora avuto occasione di riempire la dispensa per il pranzo o la cena festiva di rito.

Quali supermercati rimarranno aperti?

Ai nostri lettori più attenti non sarà sfuggito che, in apertura di articolo, abbiamo volutamente scritto “numerosi punti vendita”. Numerosi, capirete, non vuol dire “tutti”, e vale per di più la pena ricordare che alcuni potrebbero anche ritenere opportuno adottare orari diversi e ridotti rispetto a quelli “tradizionali”. La regola d’oro per dissipare ogni dubbio è semplice: navigare fino ai siti delle varie insegne e leggere gli orari ufficiali pubblicati lì sopra. Anche così facendo, però, c’è un’insegna in particolare che ha preferito mantenere il riserbo.

Si tratta della Coop, che non ha diramato comunicazioni di portata aziendale in merito. Pare invece che molte delle altre insegne appartenenti al mondo della grande distribuzione abbiano preferito lasciare un certo margine discrezionale ai propri punti vendita: Conad, ad esempio, si è limitata a far sapere che si sarebbe impegnata a offrire “il massimo servizio anche il 15 agosto 2024”.

Discorso simile per Esselunga, Pam Panorama, Carrefour, Lidl, Eurospin, Penny Market, Despar e MD: le saracinesche rimarranno tendenzialmente alzate, ma i singoli punti vendita potrebbero optare per orari ridotti o esclusivamente mattutini. Resta valido, in ogni caso, l‘appello di Cgil e il dubbio che porta con sé: rispettare la festa o approfittare di un supermercato verosimilmente vuoto per fare spesa grande?