Non si produceva così poco vino dal 1961, ecco perché

A meno che non siate atterrati su Dissapore per sbaglio, di certo il nostro titolo non vi farà scomporre più di tanto. Che il mercato del vino sia in crisi lo sappiamo bene, e per cause diverse: giovani che bevono sempre meno, affermazione del vino dealcolato e, manco a dirlo, cambiamenti climatici sono sul podio dei colpevoli – o perlomeno degli indagati. Ed è proprio quest’ultimo fattore che sembra aver causato la più bassa produzione enoica dal 1961. Quando diciamo cambiamenti climatici, ci riferiamo a fenomeni metereologici estremi, da una parte all’altra dello spettro.

I numeri enoici del 2024

Il dato stavolta ci arriva dall’OIV, Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, che ha da poco festeggiato il centenario dalla sua costituzione a Digione, in Francia. Proprio in occasione dell’anniversario sono stati presentati alcuni dati statistici sull’attuale produzione di vino nel mondo e nei singoli Paesi. I risultati? Esattamente quelli che ci aspettavamo. Il volume previsto per l’anno in corso si aggira tra i 227 e i 235 milioni di ettolitri a livello mondiale, ovvero la produzione più bassa da oltre cinquant’anni. I dati sono stati estrapolati dai 29 Paesi che l’anno scorso hanno rappresentato l’85% della produzione internazionale.

E proprio rispetto al 2023, il calo stimato è del 2%, mentre in confronto alla media degli ultimi dieci anni osserviamo un calo di 13 punti percentuali. Insomma, chi pensava non potesse andare peggio del 2023, quando in Italia si era addirittura parlato di “cortocircuito” del settore, dovrà ricredersi. Peggio di così, solo i 220 milioni di ettolitri del lontano 1961. Unica nota positiva in questo quadro è la posizione dell’Italia, che torna leader della classifica di produzione, spodestando la Francia che scende al secondo posto, seguita dalla Spagna.

La causa

Le cause della crisi, possibili o comprovate, sono tante e diverse, ma l’OIV ne sottolinea una: la crisi climatica. Diciamo una, ma le sfaccettature, come sappiamo, sono molte e spaziano tra estremi opposti: siccità, gelate, alluvioni, tempeste di vento sono solo alcuni degli scenari a cui siamo sempre più abituati, e in modo sempre più intenso. La soluzione? Se per combattere il problema alla radice forse è ormai troppo tardi, tocca spingere sull’implementazione di strategie adattive e sull’introduzione di pratiche viticole resilienti, cercando di prevenire e arginare i danni di un clima in costante e imprevedibile mutamento.