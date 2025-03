Non siamo pronti per la nuova polemica sulle uova di Iginio Massari a 105 euro

Allacciamo le cinture e prepariamoci a passare dalle polemiche per le chiacchiere di Carnevale a quelle per le uova di Pasqua. Cambia festività, ma il nocciolo della questione è lo stesso. Dopo le frappe a 100 euro al chilo (che abbiamo scoperto non essere affatto le più care in circolazione), Massari è pronto a deliziarci con le sue nuove uova di Pasqua, già prenotabili dallo scorso febbraio online e negli store. Il prezzo più alto? 105 euro per la versione pralinata cioccolato fondente e nocciole.

Uova di Pasqua care o costose?

Le bugie di Carnevale a 100 € al chilo hanno scandalizzato non poche persone, le stesse che probabilmente resteranno a bocca aperta davanti alla cifra ancora più elevata proposta dal maestro pasticcere più famoso d’Italia per le sue uova di Pasqua. 580 grammi di cioccolato al latte e nocciole IGP che i più non potranno permettersi: questo il prezzo di un mercato dove l’eccellenza (e il valore non tangibile) può arrivare a toccare cifre che in pochi sono disposti a spendere per concedersi una “coccola” gastronomica.

Questa però non è una novità per il pasticcere, che ha da poco aperto anche un’insegna dedicata ai maritozzi, il cui prezzo si aggira tra i 6 e i 7 euro – una somma psicologicamente ed economicamente molto più abbordabile.

Le uova, disponibili in varie versioni, anche firmate e in edizione limitata, al momento sembrano essere state accolte con entusiasmo dal mondo dell’internet, che le commenta con faccine a cuoricini e applausi – anche se molte emoji non si trasformeranno in acquisti concreti. Sul sito e sui social della famiglia Massari spuntano pure le colombe, anche queste in formato classico e in altre varianti più o meno consolidate.

I prezzi, che si aggirano intorno ai 45 euro, considerando il peso sono grosso modo paragonabili al panettone rosa lanciato lo scorso Natale all’abbordabile cifra di 120 euro. Prodotti non cari, ma costosi, come lo stesso pasticcere ha tenuto a sottolineare, su un libero mercato in cui un uovo di Pasqua firmato Massari non è solo ciò che è, ma anche, che ci piaccia o no, ciò che rappresenta.