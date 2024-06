Nonostante l’aiuto di Cannavacciuolo, chiude uno dei ristoranti di Cucine da Incubo

Il restyling di Cucine da Incubo e il menu di Cannavacciuolo non hanno funzionato per uno dei ristoranti più popolari del programma, che chiude dopo vent'anni di attività.

Sarebbe bello se una trasmissione tv potesse salvare per davvero le sorti di un’attività e delle vite che ruotano attorno ad essa, come fosse una fata madrina con la bacchetta magica di fronte a Cenerentola. La madrina, chef Antonino Cannavacciuolo in questo caso, ha usato le proprie manate per fare miracoli durante Cucine da Incubo… ma non sempre è bastato: infatti, uno dei ristoranti chiude i battenti.

Stagione 2023 su Sky, una puntata come tante altre: staff e la titolare disperati, menu e dinamiche che funzionavano male, tutto rallentato, sogni infranti. Il restyling totale sembrò aver riportato il vento in poppa per il ristorante protagonista, ma non è così. Il cartello sull’ingresso parla chiaro, con la scritta “Affittasi” preludio di chiusura. Cos’è successo?

Da Cucine da incubo alla chiusura definitiva

Parliamo del palermitano e di quel ristorante specializzato in pesce a Misilmeri, Il Veliero. I titolari lo avevano aperto nel 2004 e ultimamente gli affari arrancavano, un po’ per il servizio disorganizzato e un po’ per il carattere della titolare Letizia – o almeno, questo emerse dalla puntata, ricordiamoci che si tratta comunque di una trasmissione tv per intrattenere esattamente come Quattro Ristoranti e la vita quotidiana di un’attività non può essere giudicata da 20 minuti di girato. La curiosità in ogni caso è alta, cosa è accaduto al ristorante, che sembrava essersi ridestato grazie all’intervento dello chef Cannavacciuolo?

Palermo Today ha intervistato i titolari Letizia e Simone Billeci, per capire cosa si cela dietro quel lapidario e funereo “Affittasi” posto all’ingresso del ristorante. Questi si sono limitati a parlare di una scelta personale, senza fare alcun cenno né a problemi né tantomeno alla trasmissione in cui sono stati protagonisti non molto tempo fa. Il magazine All Food Sicily riporta come il restyling proposto per il rilancio de Il Veliero a Misilmeri non durò: i titolari cambiarono il menu di Cannavacciuolo.