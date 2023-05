North America’s 50 Best Bars 2023: al primo posto c’è il Double Chicken Please di NYC

di Luca Venturino 8 Maggio 2023

Il 17 ottobre, data in cui verrà presentata la lista dei 50 migliori bar al mondo, è ancora relativamente lontano; ma nel frattempo gli appassionati di cocktail e mixology possono cominciare a scaldare i motori dando un’occhiata alla nuova edizione di North America’s 50 Best Bars, presentata il 4 di maggio presso Hacienda Los Picachos a San Miguel de Allende, in Messico; in una cerimonia di premiazione che verosimilmente passerà alla storia come la prima mai organizzata nel Paese. La classifica in questione, come certamente avrete potuto intuire, comprende locali disseminati in tutto il continente nordamericano, inclusi Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Ma bando alle ciance: diamo un’occhiata ai 50 migliori bar di questo particolare angolo di mondo!

North America’s 50 Best Bars 2023: un’occhiata alla classifica

A troneggiare sul podio troviamo il Double Chicken Please di New York, che a onore del vero può vantare sia il primo posto assoluto nella classifica generale che la vittoria come The Best Bar in Norhteast USA. È bene notare, per di più, che la Grande Mela ha saputo imporre una radicale egemonia nella classifica finale, vantando addirittura dodici dei 28 locali statunitensi riportati: oltre al sopracitato Double Chicken Please si segnalano il Katana Kitten (terzo posto assoluto e medaglia di bronzo), il Dante (sesto posto) e soprattutto l’Overstory, vincitore per di più del Nikka Highest Climber dopo aver balzato 27 posizioni dalla classifica dello scorso anno per approdare all’attuale settimo posto.

Non manca poi la medaglia d’oro della scorsa edizione, l’Attaboy, scivolato a un passo dalla top 10 (posto numero 13, a essere precisi); i “nuovi arrivati” Martiny’s (n.29), Maison Premiere (n. 39) e Milady’s (n. 50) e ancora una manciata di locali disseminati nei piani alti come l’Employees Only alla quattordicesima posizione e il Mace alla diciottesima. Rimanendo nel contesto a stelle e strisce segnaliamo ancora il balzo in avanti del Jewel of the South di New Orleans, che ha scalato 24 posizioni rispetto allo scorso anno per aggiudicarsi un quinto posto complessivo e conquistare il titolo di The Best Bar in South USA.

I nostri lettori più attenti avranno tuttavia notato che all’appello manca ancora soprattutto la medaglia d’argento: per trovare il secondo miglior bar dell’America del Nord tocca scendere a Città del Messico e cercare l’insegna dell’Handshake Speakeasy, che per di più conquista ancora una volta il titolo di The Best Bar in Mexico; con il concittadino Licorería Limantour che si piazza a un soffio dal podio con il quarto posto complessivo.

La parte più alta della classifica, in altre parole, è un tripudio statunitense-messicano, con il Canada che appare solamente a partire dalla dodicesima posizione con il Civil Liberties di Toronto (tra l’altro premiato come The Best Bar in Canada); mentre per trovare la prima nota caraibica tocca arrivare al ventiquattresimo posto complessivo, dove La Factoría di Porto Rico viene ancora una volta incoronato come The Best Bar in the Caribbean.

Di seguito, infine, troviamo la classifica completa di North America’s 50 Best Bars 2023: