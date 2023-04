The World’s 50 Best Bars 2023: la lista verrà svelata a Singapore il 17 ottobre

Per la lista dei The World's 50 Best Bars 2023 dovremo aspettare un pochino: verrà svelata durante un evento a Singapore il 17 ottobre prossimo venturo

di Manuela Chimera 5 Aprile 2023

Per la prima volta, la premiazione dei The World’s 50 Best Bars 2023 si svolgerà in Asia. Più precisamente la data è quella del 17 ottobre: qui, a Singapore, durante una cerimonia di premiazione dal vivo che si terrà presso la centrale elettrica di Pasir Panjang, verranno premiati i 50 migliori bar del mondo.

The World’s 50 Best Bars 2023: la cerimonia di premiazione si terrà a Singapore

Per questa 15esima edizione, la classifica ha deciso di viaggiare fino in Asia per tenere la cerimonia di premiazione. La comunità mondiale del settore dei bar si riunirà a Singapore in questa singolare location industriale per premiare i migliori bar del mondo, svelando così i risultati dello scorso anno.

L’elenco dei 50 migliori bar del mondo verrà votato in maniera del tutto anonima da una giuria equilibrata composta da più di 650 persone, fra cui baristi, consulenti, scrittori e specialisti nella realizzazione dei cocktail provenienti da tutto il mondo.

Mark Sansom, content director del The World’s 50 Best Bars ha spiegato che sono entusiasti di portare la community dell’evento a Singapore: si tratta della loro prima incursione al di fuori dell’Europa. Questa è anche un’opportunità importante per festeggiare un anno magnifico per bar e bartender in una delle migliori città da cocktail del mondo. Sansom ha poi concluso che non vede l’ora di onorare i successi di coloro che danno vita al settore del bar, ispirando magari gli amanti dei cocktail a usare la loro classifica per scoprire i migliori bar del mondo.

L’evento di Singapore inizierà, in realtà, la sera prima della presentazione, con la Bartenders’ Feast. Il 17 ottobre, poi si terrà la premiazione vera e propria, con tanto di red carpet, interviste, un drink di benvenuto e il conto alla rovescia dalla posizione numero 50 alla numero 1.

Novità di questa edizione sarà la 50 Best Signature Sessions, cioè eventi dal vivo aperti al pubblico che si terranno nei migliori bar di Singapore. Qui gli appassionati potranno assaporare i migliori cocktail del mondo.

Prima della cerimonia di premiazione vera e propria, 50 Best svelerà anche i vincitori di due premi speciali, volti a celebrare i risultati eccezionali di un bar e di un barista nel corso dell’ultimo anno:

Mitcher’s Art of Hospitality: premio votato da tutti i membri del The Worl’ds 50 Best Bars Academy e che viene dato al bar che ha garantito la miglior esperienza relativa all’ospitalità durante il periodo di voto

Altos Bartenders’ Bartender: premio votato dai baristi presenti nella lista di quest’anno e che viene dato al collega che ha fatto di più per promuovere il mestiere di bartender durante il periodo di votazione

Inoltre verranno svelate anche le posizioni dalla 51 alla 100 dei bar della classifica.

A proposito: la premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants si terrà, invece, a Valencia il 20 giugno.