North America’s 50 Best Bars 2024: il Jewel of the South vince l’Art of Hospitality Award

Il Jewel of the South si trova nel quartiere francese di New Orleans: diamoci un'occhiata.

Nella cosiddetta bar experience la pratica della mixology e la cura tematica dell’ambiente non sono che ingredienti – ingredienti determinanti, beninteso, ma che necessariamente devono mischiarsi a dovere con la terza incognita dell’ospitalità. Il Jewel of the South di New Orleans vince l’Art of Hospitality Award, in quello che è una sorta di antipasto di North America’s 50 Best Bars 2024.

Il premio in questione, che come suggerisce il nome è stato creato per riconoscere l’importanza dell’ospitalità nel mosaico tematico di un bar, viene votato da tutti i 270 membri della 50 Best Bars Academy del Nord America, a cui viene chiesto di nominare il bar in cui hanno ricevuto la migliore esperienza di ospitalità negli ultimi 18 mesi del periodo di votazione.

North America’s 50 Best Bars 2024: un’occhiata al Jewel of the South

Il Jewel of the South sorge all’interno di un cottage creolo del 1830 incastonato nel cuore del quartiere francese di New Orleans, ed è di proprietà di Chris Hannah, Victoria Espinel e John Stubbs. La lista dei cocktail si distingue per una particolare enfasi sugli ingredienti storici, che suggeriscono un evidente legame con la cultura locale, e una innovazione impiantata soprattutto nell’esplorazione dei sapori di stagione. Per citare l’eloquente descrizione gli ispettori di 50 Best Bars, l’atmosfera e la cocktail list del Jewel of the South “offrono l’opportunità di immergersi nel passato della città sorseggiandone contemporaneamente il futuro”.

“Vincere questo premio ha un sapore davvero emozionante, considerando che da queste parti siamo particolarmente orgogliosi della nostra ospitalità” ha spiegato Hannah. “Personalmente sono più un fan dei premi di squadra, e l’Art of Hospitality Award, per me, è proprio questo: sono davvero entusiasta di potere dire al mio staff che il motivo per cui abbiamo vinto questo fantastico premio è letteralmente ciò che sottolineiamo tutti i giorni: la risorsa più importante qui al Jewel of the South è l’ospitalità!”.

Un entusiasmo che trova piena risonanza anche nelle parole di Emma Sleight, Head of Content di North America’s 50 Best Bars, che ha sottolineato la capacità del Jewel of the South di unire la “tradizionale ospitalità del sud” a una lista di cocktail che sinonimo “dell’amore di Chris Hannah per New Orleans”.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione di North America’s 50 Best Bars 2024, nel frattempo, prende a delinearsi con sempre più marcata decisione all’orizzonte: le coordinate spazio temporali indicano l’hotel Rosewood San Miguel de Allende, in Messico, nella giornata di martedì 23 aprile 2024. Si tratta, complessivamente, del secondo anno consecutivo in cui la cerimonia finale si svolge in Messico.