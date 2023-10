Nove25 crea dei gioielli in cioccolato per Da Vittorio a Brusaporto

Che hanno in comune i gioielli e la cucina? Chiedete a Nove25, che ha realizzato degli anelli in cioccolato per Da Vittorio a Brusaporto.

di Luca Venturino 2 Ottobre 2023

Una golosità scintillante – in tutti i sensi, si potrebbe dire. Nove25, brand italiano attivo nel settore della gioielleria e con sede principale a Milano, ha recentemente avviato una collaborazione con il ristorante Da Vittorio in quel di Brusaporto – e qui, confidiamo, non serve un’introduzione – per creare dei veri e propri gioielli in cioccolato. Com’è quell’usanza di mordere la moneta d’oro per controllare che sia autentica? Ecco, in questo caso il morso non solo è incoraggiato, ma in un certo senso addirittura obbligato.

The best of both worlds, direbbero i nostri colleghi d’Oltremanica, o “il meglio di entrambi i mondi” per intenderci – quello della gioielleria e quello della gastronomia. I gioielli in cioccolato nati dalla collaborazione tra Nove25 e il ristorante Da Vittorio sono però, anche e soprattutto, una creazione del Master Chocolatier Davide Comaschi.

Anelli in cioccolato: l’idea di Nove25 x Da Vittorio

Che poi, a ben ragionarci, la gioielleria e la gastronomia hanno una discreta quantità di punti in comune. La cura per i dettagli, tanto per cominciare – condizione necessaria ma non sempre sufficiente in entrambe le discipline, ché d’altronde è pur vero che l’occhio vuole sempre la sua parte ma la bellezza non sempre (specie quando si tratta di cibo, naturalmente) basta.

Poi l’aspetto estetico, cui abbiamo appena accennato nelle righe precedenti: un anello, o un gioiello più in generale, e il piatto di un ristorante devono essere se non canonicamente belli almeno piacevoli allo sguardo, ecco. Il terzo punto in comune? Beh, in un certo senso entrambi sono un po’ un vizio, una forma di indulgenza; ma anche una necessità – quella di riempirsi la pancia o di sentirsi belli, pettinati, desiderabili. Quel che cambia, in questo caso, è la declinazione.

Ma basta divagare – i gioielli in cioccolato nati dalla collaborazione tra Nove25 e Da Vittorio a Brusaporto hanno fatto la loro prima comparsa al pubblico presso l’affollatissima vetrina dei social, o di Instagram più precisamente. Recita la didascalia: “Gioielli d’eccezione e arte culinaria. Insieme a Da Vittorio Selection, celebriamo la magia della dolcezza e la bellezza del design con una collaborazione gourmet nata in occasione del @vicenzaoro 2023”.

Poi una breve dedica a chi ha il merito di avere trasformato l’idea in realtà, o i gioielli in cioccolato: “Grazie alle abili mani del Master Chocolatier Davide Comaschi abbiamo creato delle vere e proprie opere d’arte commestibili: i nostri iconici chevalier, riprodotti in delizioso cioccolato bianco” continua la didascalia. “Ogni dettaglio, incredibilmente fedele all’originale in argento 925 è una celebrazione di gusto e stile. Un’incredibile esperienza multisensoriale che incanta palato e spirito. La perfezione è nei dettagli e noi lo sappiamo bene”.