Nuova Zelanda: pensavano di aver trovato una patata da Guinness World Record, e invece no

Niente Guinness World Record per la patata gigante trovata in Nuova Zelanda. Perché ? Beh, perché non era una patata.

di Manuela 18 Marzo 2022

In Nuova Zelanda una coppia di agricoltori pensava di aver trovato una patata da Guinness World Record, ma invece no: a quanto pare quella patata non era una patata.

La coppia in questione è quella formata da Donna e Colin Craig-Browns. I due hanno una fattoria vicino a Hamilton. Lo scorso agosto Colin colpì con la sua zappa un qualcosa di strano mentre faceva giardinaggio. Così decise di tirare fuori dal sottosuolo quella cosa misteriosa e, secondo lui e donna, era una patata gigante in quanto sapeva di patata.

Pensando di poter finire nel Guinness dei Primati, hanno subito inviato tutta la documentazione del caso, con tanto di foto e scartoffie varie. Ma la scorsa settimana il Guinness World Record gli ha mandato un’email nella quale ha smontato tutti i loro sogni di gloria a base di patate: dal DNA, infatti, è emerso che quello che Colin aveva scavato non era una patata, bensì un qualche tipo di zucca.

Da qui la decisione di squalificare la sua domanda di record mondiale. Chissà come ci sarà rimasto male Doug (questo il nome dato dalla coppia al tubero, ribattezzato poi Dug, “scavare” in inglese) quando ha scoperto di non essere una patata, bensì una zucca.

Doug o Dug era diventato ormai una celebrità locale, con tanto di foto nelle quali lo si vede indossare un cappellino. Inoltre la coppia aveva anche creato un carrellino per portarlo in giro.

Doug pesa 7,8 kg, pari a un paio di scacchi normali di patate o a un cane di piccola taglia. Visto che Doug non è una patata, al momento il record per la patata più grande del mondo rimane nelle mani di quella scoperta nel 2011 nel Regno Unito: pesava quasi 5 kg.

Ma che fine farà Doug? Beh, al momento vive nel congelatore di Colin e Donna e per ora può bearsi del titolo di “Non-patata più grande del mondo”. Anche perché come zucca o tubero di zucca, non puà certo eguagliare il Guinness dei Primati italiano: l’anno scorso qui da noi è stata coltivata una zucca da 1.226 kg.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube di Sky News Australia]