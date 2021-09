Puntuali come ogni anno, arrivano le nuove emoji Unicode. Anche questa volta ci sono alcune novità a tema food: abbiamo il bicchiere e i fagioli.

L’anno scorso le novità food del nuovo pacchetto emoji Unicode era stato assai più ricco: le nostre chat avevano, infatti, potuto beneficiare degli involtini, del bubble tea, dei mirtilli, della fonduta, della teiera, del peperone verde, della focaccia e dell’oliva denocciolata.

Questa volta, invece, il pacchetto comprende 37 nuove immagini con l’aggiunta di 75 varianti di emoji già esistenti, soprattutto inerenti nuove tonalità del colore della pelle di faccine già presenti nelle chat di messaggistica come WhatsApp. In totale si sale a 838 emoji.

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021