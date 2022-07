Nuove emoji: zenzero e piselli le novità a tema food

di Manuela 15 Luglio 2022

Quali saranno le nuove emoji del 2022-2023? Fra le novità a tema food ci sono zenzero e piselli. E volendo anche l’oca rientra in questa tematica.

Domenica prossima si festeggerà la Giornata Mondiale delle Emoji ed ecco che sono trapelate le new entry per il 2022-2023. Il sito Emojipedia, infatti, ha mostrato le bozze delle nuove emoji. Partendo subito da quelle più spiccatamente a tema food abbiamo lo zenzero (perché chi di noi non ha mai sentito l’impellente necessità di abbellire un messaggio con dello zenzero?) e i piselli, con baccello aperto a mostrare le rotondeggianti e verdi leguminose.

In teoria fra gli animali abbiamo anche l’oca bianca che, in qualche modo, potremmo sempre far rientrare nella categoria cibo. Ma non di solo cibo si vive ed ecco che potremmo arricchire i post con una faccina tremante, con mani he spingono in varie direzioni e cuori di diverse tonalità.

Fra i nuovi animali aggiunti abbiamo anche l’asino (sì, lo so che anche lui potrebbe rientrare nella categoria food, ma non me la sono sentita di inserirlo là), le meduse (se volete mangiare le meduse, il cibo del futuro, liberissimi di farlo), un alce, un’ala, un giacinto, un ventaglio rosso, un pettinino, delle maracas e un flauto. Inoltre dovrebbe esserci anche il Khanda, il simbolo della fede sick (sono le due scimitarre incrociate) e il simbolo del wi-fi.

Queste emoji sono solo un modello, una bozza di quelle effettivamente in uscita: prima dell’uscita ufficiale del kit Emoji 15.0 qualche cambiamento potrebbe ancora essere fatto. Per l’approvazione ufficiale, infatti, bisognerà attendere il mese di settembre.

A proposito: quante volte avete usato le nuove emoji uscite l’anno scorso?