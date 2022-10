Nutella Con Te: la limited edition che racconta la storia dal 1964 ad oggi

di Manuela 11 Ottobre 2022

Ancora novità nel settore della cioccolata. Se la Nestlé ci propone le tavolette di cioccolato Smarties, ecco che dalla Ferrero arriva una nuova limited edition. Stiamo parlando della collezione Nutella Con Te, edizione limitata di vasetti che, grazie a una collaborazione con Ansa, ci raccontano la storia dal 1964 ad oggi.

Frenate i facili entusiasmi: come si vede dalla foto, i barattoli in questione sono quelli grandi, non quelli piccoli che si possono riutilizzare come bicchieri. Il che un po’ dispiace visto che era tempo di rimpinguare la scorta dei bicchieri Nutella. Ma sarà per la prossima volta.

I barattoli di Nutella Con Te raccontano i piccoli e grandi fatti accaduti nel mondo, dal 1964 fino ad oggi. Si tratta di 59 vasetti che raccontano di tutto, dai viaggi alle scoperte scientifiche, dalle invenzioni ad altre curiosità.

Ovviamente il motivo per cui è stato scelto il 1964 come anno di partenza è abbastanza evidente: nel 1964, infatti, è nata la Nutella. Quindi non si arrabbino con la Ferrero quelli nati prima del 1964 che non troveranno in vendita il barattolo col loro anno di nascita, nulla di personale.

Fra gli eventi raccontati dai barattoli, oltre alla nascita della Nutella, c’è l’invenzione delle email nel 1971, della penna cancellabile nel 1981, il World Wide Web del 1991 e gli smartphone nel 2007. Gli eventi presenti in questa edizione limitata sono stati tutti selezionati insieme ad Ansa, con grafica diversa per ogni singolo vasetto.

Questa limited edition dovrebbe trovarsi in vendita in tutta Italia sin da ottobre 2022, quindi in teoria potete già cercarla fra gli scaffali.