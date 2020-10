Nutella fondente: la nuova bufala social

Mettetevi il cuore in pace: non sta per arriva una nuova Nutella fondente. Si tratta di una bufala social che da qualche giorno sta facendo il giro della rete. Tuttavia il team di Bufale.net ha prontamente sbufalato questa fake news: niente Nutella fondente, ma con una precisazione.

In questi giorni sui social network gira l’annuncio dell’arrivo in Italia della Nutella fondente. Secondo tali voci, si tratterebbe di un nuovo prodotto targato Ferrero. L’annuncio mostra la foto che vi abbiamo messo sopra, come a dimostrare la veridicità della notizia. Ma non è proprio così.

In questo caso la foto è reale: se andate sul sito di Tesco trovate in vendita questa Nutella particolare con l’aggiunta di più cacao. Questa variante è disponibile nel Regno Unito e in Lussemburgo, ma non è affatto una Nutella fondente. Si tratta di un tipo di Nutella che contiene semplicemente più cacao rispetto a quella che troviamo in vendita in Italia.

Al momento questo tipo di Nutella la si trova solo su alcuni store online come Tesco o nei paesi sopra citati e non è prevista alcuna commercializzazione in Italia. E’ ipotizzabile che in questi paesi preferiscano una Nutella con un contenuto maggiore di cacao, motivo per cui l’azienda commercializza solo qui questa variante. Quindi niente Nutella fondente in Italia, al massimo potete provare ad ordinare da Tesco la Nutella con più cacao.

E’ invece vera la notizia secondo la quale la Ferrero ha acquisito i biscotti inglesi Fox’s.

[Crediti | Bufale.net]