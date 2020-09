Nutella lancia la special edition Ti Amo Italia

Siete pronti per la nuova special edition di Nutella? Arriva la serie limitata Ti Amo Italia: ben 30 nuovi vasetti che, grazie alla collaborazione con Enit, ci porteranno in giro per la penisola.

Se come me stavate aspettando con ansia nuovi vasetti decorati della Nutella (urgono nuovi bicchieri colorati per sostituire quelli vecchi che si stanno distruggendo uno dopo l’altro), non precipitatevi subito a comprarli: la Special Edition “Ti Amo Italia” uscirà solamente ad ottobre 2020.

La serie sarà composta da 30 vasetti che celebreranno le bellezze italiane, regione per regione. Ma non finisce qui. Tramite il QR code presente su ogni barattolo, sarà possibile partecipare a un’esperienza immersiva in realtà virtuale su un’apposita piattaforma digitale. Qui i consumatori potranno anche partecipare a quiz per scoprire quanto conoscano della storia, della cultura e del territorio italiano e visionare anche delle video-ricette, ovviamente collegat alla tradizione culinaria italica, ma rivisitate in stile Nutella.

Questi sono i 30 vasetti che troverete in commercio, così come segnalato dal sito dell’Enit: