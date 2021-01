Nutella: su Change.org la petizione per toglierla dalle monete della Repubblica Italiana

E poi succede che su Change.org arriva una petizione per chiedere di togliere la Nutella dalle monete della Repubblica Italiana. Già, proprio così: la Nutella sul conio nazionale a quanto pare è fonte di disturbo per qualcuno.

Se si va sulla petizione, c’è scritto nero su bianco il perché di questa richiesta. La petizione è stata lanciata dal “Comitato per difendere la Comunicazione Istituzionale – Togliamo la Nutella dalle Monete della Repubblica Italiana” ed è indirizzata al Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La petizione dissente sulla scelta di inserire la Nutella sul nuovo conio delle monete. Secondo gli organizzatori è “intollerabile” che venga messo un brand commerciale su una moneta della Repubblica Italiana. Nonostante gli organizzatori ci facciano sapere che a loro piace la Nutella, trovano che sia ingiustificata l’istituzionalizzazione di un brand commerciale, seppure italiano.

Non è questione di uno specifico brand: loro avrebbero protestato qualsiasi brand fosse stato scelto, anche se Ferrari, Gucci, Armani o altri. Secondo la protesta, in questo modo si compromette l’identity brand dell’istituzione più importante che deve essere tutelata: la Repubblica Italiana (scritto tutto in maiuscolo nel testo originario).

Tuttavia per gli organizzatori della petizione non ci sono margini per tollerare tale iniziativa in quanto è un errore di comunicazione. La petizione è stata lanciata da poco e, nel momento in cui scriviamo l’articolo, ha ottenuto 52 adesioni.