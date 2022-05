Oktoberfest 2022: la 187esima edizione torna in presenza dopo due anni

Monaco ha annunciato le date della 187esima edizione dell'Oktoberfest 2022. Dopo 2 anni d'assenza, torna la grande manifestazione dedicata alla birra (e lo fa in presenza).

di Manuela 4 Maggio 2022

Tutti pronti per l’Oktoberfest 2022? Sono state annunciate le date della 187esima edizione che, dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Coronavirus, finalmente sta per tornare, con tutto il suo carico di birra. E lo farà, ovviamente, in presenza.

Ad annunciare il tutto è stato il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter: secondo quanto rivelato, almeno per il momento, non sono previsti limiti di accesso. Ma visto che l’Oktoberfest 2022 si terrà dal 17 settembre al 3 ottobre e visto che la pandemia è quanto mai imprevedibile, è possibile che, in corso d’opera, possano esserci dei cambiamenti.

Durante la conferenza stampa, il primo cittadino di Monaco ha annunciato di aver dato disposizioni all’amministrazione comunale per avviare l’Oktoberfest 2022 senza condizioni e senza restrizioni di sorta. Reiter ha spiegato di non aver preso questa decisione alla leggera, si è confrontato sia con il settore politico che con quello sanitario per giungere a tutto ciò.

Riferendosi alla guerra fra Russia e Ucraina, ha ammesso che, dal punto di vista politico, non era possibile annullare l’Oktoberfest 2022: cancellare la festa per il terzo anno di fila non era fattibile, anche perché “ognuno deve decidere da solo se e quanto festeggiare al festival”.

Al momento pare anche che non ci saranno restrizioni di accesso all’evento e agli stand in quanto né il governo federale né il Libero Stato di Baviera hanno imposto alcuna norma che permetta a lui, come sindaco, di emettere restrizioni di accesso.

Come anticipato, questa 187esima edizione dell’Oktoberfest si terrà dal 17 settembre al 3 ottobre. La spillatura avrà luogo tradizionalmente il 17 settembre alle ore 12 nel tendone di Schottenhamel. Intorno alle 10.45, invece, ci sarà l’ingresso cerimoniale dei padroni di casa Wiesn nel terreno del festival, con i loro carri decorati e vestiti con i costumi tradizionali.