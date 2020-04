Oktoberfest 2020: rinviata al 2021 la manifestazione della Baviera

A causa dell’epidemia da Coronavirus anche l’Oktoberfest 2020 è stato rinviato al 2021. La grande manifestazione della Baviera dedicata alla birra ha annunciato di aver cancellato l’edizione di quest’anno per far slittare tutto al prossimo anno (sempre Coronavirus permettendo, si intende).

Markus Soeder, presidente della Baviera, ha spiegato che quest’anno l’Oktoberfest non si terrà. E’ stata una scelta dolorosa, ma questo non è stato un anno normale. A pochi mesi dallo scoppio della pandemia da Covid-19 sarebbe “irresponsabile” tenere una manifestazione simile.

In teoria quest’anno l’Oktoberfest avrebbe dovuto tenersi a Monaco di Baviera, come da tradizione e consuetudine, dal 19 settembre al 4 ottobre. Tuttavia le autorità tedesche hanno ritenuto più opportuno evitare di organizzare una festa del genere dove gli assembramenti sono inevitabili e dove c’è sempre una folla tale da non consentire il corretto distanziamento sociale (anche indossando i necessari dispositivi di protezione individuale).

Saranno tante le manifestazioni di quest’anno che verranno rinviate, non solo quelle che si dovevano tenere proprio nel periodo di piena emergenza Coronavirus come Vinitaly 2020 per esempio (prima rimandata di qualche settimana, poi decisamente rinviata al prossimo anno), ma anche quelle che si sarebbero dovute tenere in estate e autunno. Anche Vinum 2020, il grande evento di Alba, è stato rinviato al 2021, così come VinNatur Tasting e tanti altri ancora.