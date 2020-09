Oktoberfest cancellato, ma i calciatori del Bayern festeggiano comunque con la birra

Nonostante si dovrà attendere un altro anno prima di poter festeggiare a colpi di boccali di birra tedesca, i calciatori del Bayern stanno omaggiando la tradizionale festa popolare rinviata al 2021 causa Covid: l’Oktoberfest.

I freschi vincitori dell’ultima Champions League, infatti, hanno posato in numerose foto dove sorseggiano birra tedesca, per la precisione la Paulaner, sponsor del team teutonico.

Per l’occasione, inoltre, tutti i calciatori allenati da Hans Flick hanno indossato i tradizionali “Leaderhosen”, i pantaloni bavaresi.

Già lo scorso aprile, ben cinque mesi prima del suo naturale svolgimento, l’Oktoberfest 2020 è stato rinviato al 2021 per via della pandemia da Coronavirus. Il numero uno della Baviera, Markus Soeder, spiegò che in un anno così sarebbe stato da irresponsabili organizzare una manifestazione simile.

Quest’anno l’Oktoberfest avrebbe dovuto tenersi a Monaco di Baviera, come da tradizione e consuetudine, dal 19 settembre al 4 ottobre. Tuttavia le autorità tedesche hanno ritenuto più opportuno evitare di organizzare una festa del genere dove gli assembramenti sono inevitabili e dove c’è sempre una folla tale da non consentire il corretto distanziamento sociale (anche indossando i necessari dispositivi di protezione individuale).

FONTE: Tuttosport