UK: visitare i pub, bere birra e vivere in un camper, ecco il lavoro dei sogni

Girare il Regno Unito in camper bevendo birra e visitando i pub: no, non è il programma per un bel weekend, ma una vera offerta di lavoro.

di Luca Venturino 7 Giugno 2023

Tempo di rispolverare il Curriculum – se la vostra concezione di lavoro dei sogni si avvicina al girare tutto il Regno Unito in camper, visitando i migliori pub d’Oltremanica e assaggiando birra; allora abbiamo trovato l’offerta che fa per voi. L’azienda si chiama Brit Stops, e il nome della posizione “Pint Chaser”, che potremmo grossolanamente tradurre in italiano come “Inseguitore di pinte”. Insomma, suona meno autorevole di amministratore delegato o direttore, e su LinkedIn non fa bella figura quanto “CEO” o altri acronimi a stelle e strisce, ma la lista dei cosiddetti benefits ci pare nettamente più lunga e più appetibile di qualsiasi poltrona da piani alti.

Birra, pub e camper: no, non è una gita con gli amici; ma una vera offerta di lavoro

Le qualifiche ricercate, stando a quanto riportato sull’annuncio di lavoro, sono “la passione per la birra e per l’avventura”. Ah, naturalmente vi servirà anche la patente di guida – un poco difficile guidare il camper, senza di quella. Immaginiamo che a questo punto una domanda vi sarà sorta spontanea: ok, tutto carino – il camper, girare per i pub, annegarsi nella birra e tutto il resto – ma ci sarà una parte di lavoro effettivo, no? Che d’altronde non esiste un’azienda che ci paga per riempirci la panza e smaltire la sbornia su di un camper, diciamo bene?

Dite bene. L’obiettivo di Brit Stops è di fatto quello di creare un percorso di pub per i turisti in camper che hanno intenzione di visitare il Regno Unito. Sarete dei pionieri della pinta, in altre parole: la vostra esperienza sarà mappa e lezione per migliaia di turisti che vogliono sperimentare sul proprio palato il mito dell’ospitalità all’inglese. Chi l’aveva detto che non era una posizione di grande responsabilità, questa?

È bene notare, per di più, che in seguito agli anni della pandemia e le successive difficoltà economiche e sociali – invasione russa dell’Ucraina, rincari generalizzati ai beni alimentari, inflazione alle stelle e bollette gonfiate a valori da record – i pub e i bar del Regno Unito si sono trovati con le proverbiali spalle al muro, con costi sempre più alti e ricavi sempre più risicati. Nella vostra missione di pioniere della pinta (ci piace più di “Pint Chaser”, dobbiamo dire) avrete anche l’occasione di “attrarre turisti e avventurieri verso le piccole imprese in tutto il Regno Unito”, contribuendo a risollevare un settore in grande difficoltà.

“Parte della nostra missione in Brit Stops è aiutare i viaggiatori a scoprire le gemme nascoste proprio qui nel Regno Unito” ha commentato il direttore generale Tom Clark “il tutto supportando le piccole imprese lungo il percorso – e alcune di queste destinazioni includono incantevoli zone rurali che un turista medio non incontrerebbe mai”.