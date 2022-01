Olimpiadi Pechino 2022, un senatore inglese chiede di boicottare lo sponsor Coca-Cola

di Dissapore 3 Gennaio 2022

Un rappresentate della Camera dei Lord del Regno Unito, l’equivalente di un nostro senatore, ha promesso di guidare un boicottaggio dei prodotti Coca-Cola per la sponsorizzazione dell’azienda alle Olimpiadi di Pechino 2022. Robert Hayward, appartenente al partito conservatore, è fondatore del primo club gay di rugby al mondo ed ex responsabile del personale di Coca-Cola: ha affermato che è inaccettabile che le aziende contribuiscano a promuovere l’uso dei Giochi invernali come esercizio di propaganda, date le preoccupazioni per il trattamento di 1 milione di uiguri e di altri musulmani nella provincia dello Xinjiang.

Ong come Human Rights Watch hanno accusato l’amministrazione di Xi Jinping di crimini contro l’umanità, crescente repressione a Hong Kong, controllo sui media e sorveglianza di massa. Di recente un’inchiesta di un’organizzazione indipendente ha portato alla luce i collegamenti tra repressione e sfruttamento delle minoranze e commercio internazionale dei pomodori. Hayward ha affermato che non acquisterà alcun prodotto Coca-Cola, che include marchi come Innocent, Schweppes e Fanta, e ha auspicato che un gran numero di persone faccia lo stesso: “Se hanno intenzione di adottare questo approccio, allora devono capire che ci sono molte persone in questo mondo, molte delle quali sono probabilmente musulmane ma altre che sono di fedi diverse, che pensano semplicemente che sia inaccettabile”, ha detto. “È un evento di propaganda e non ho intenzione di assecondarlo quando così tante persone stanno soffrendo e stanno perdendo la libertà”.

Un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale ha affermato che gli sponsor “forniscono preziose risorse finanziarie che supportano lo sviluppo dello sport a tutti i livelli in tutto il mondo”, aiutando a ridistribuire l’equivalente di circa 3,4 milioni di dollari al giorno ad atleti e organizzazioni sportive a tutti i livelli. Hanno detto che gli sponsor non hanno avuto alcun ruolo nella selezione del paese ospitante per ciascun Giochi. Coca-Cola non ha risposto a una richiesta di commento, ma la società ha dichiarato sul suo sito di essere “lo sponsor più longevo” delle Olimpiadi estive e invernali, e di essere orgogliosa di sostenere il movimento olimpico.