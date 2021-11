Pomodoro “confezionato in Italia” ma prodotto in Cina: inchiesta sulla violazioni dei diritti umani

Sfruttamento della minoranza musulmana degli uiguri e violazioni dei diritti umani dietro la coltivazione dei pomodori in Cina. Pomodori che poi vengono trasformati in concentrato e spediti qui, dove il prodotto viene preparato per la vendita con la dicitura “confezionato in Italia“. Lo afferma un’inchiesta della testata indipendente Irpimedia, che fa parte di un network internazionale e ha lavorato a questo argomento insieme a CBC Canada.

Il punto quale sarebbe? Nello Xinjiang è presente una minoranza di etnia uigura e di religione musulmana, che da sempre viene discriminata. Scrive il sito: “Decine di migliaia di tonnellate di concentrato di pomodoro proveniente dalla regione cinese dello Xinjiang sbarcano in Italia ogni mese. Entrano in alcune tra le più importanti aziende conserviere in fusti da diversi chili ed escono sotto forma di tubetti o barattoli pronti per essere consumati in tutto il mondo. Questi prodotti, almeno in parte, sono collegati a un sistema di capillare repressione che il governo di Pechino applica nei confronti della minoranza etnica degli uiguri. Ma, una volta ‘ripulito’ dagli stabilimenti italiani il legame con lo Xinjiang scompare. Per il consumatore è praticamente impossibile esserne a conoscenza”.