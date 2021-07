di Manuela 26 Luglio 2021

Brutta gaffe della tv sudcoreana in queste Olimpiadi di Tokyo 2020: nel suo video di presentazione delle nazioni che partecipano ai giochi olimpici ha rappresentato l’Italia con una pizza. Ovviamente sono arrivate le scuse ufficiali, ma c’è stato anche di peggio.

Tutta questa vicenda è stata scatenata dall’emittente televisiva MBC della Corea del Sud. Durante un servizio, per raccontare la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (funestate anche dall’invasione di ostriche nella baia di canottaggio), ecco che ha proposto un servizio con foto e didascalie a dir poco discutibili.

In pratica nel maldestro tentativo di far riconoscere ai suoi telespettatori i diversi paesi che sfilavano durante la Cerimonia, ha accostato a questi paesi delle immagini che sono risultate decisamente inappropriate.

Il fatto è che le immagini e le parole utilizzate per caratterizzare i vari Paesi erano dei luoghi comuni fatti e finiti.

Per esempio, quando l’Italia ha cominciato a sfilare, ecco che la tv sudcoreana ha pensato bene di appiccicarci accanto la foto di una bella pizza. Ma non siamo stati gli unici vittime di luoghi comuni gastronomici: il Giappone è stato raffigurato con accanto del sushi, mentre la Norvegia si è beccata la foto di un salmone.

Ancora peggio, però, l’immagine associata da MBC all’Ucraina: l’emittente televisiva ha pubblicato foto in bianco e nero del reattore di Chernobyl mentre sfilavano gli atleti ucraini. E ancora: le Isole Marshall sono state etichettate come il “posto dove gli USA facevano test nucleari”, la Siria è diventata il “paese dove la guerra va avanti da 10 anni”, El Salvador è il “paese dei Bitcoin” e Haiti è diventato un “paese con una politica instabile per via dell’assassinio del suo presidente”.

Immagini e frasi decisamente fuori luogo che avrebbero potuto fa nascere un brutto incidente diplomatico. Per questo motivo la MBC si è affrettata a porgere le sue scuse ai Paesi e ai telespettatori, chiedendo perdono per aver utilizzato “frasi e immagini non adeguate”.

Ecco un tweet dove si vedono le associazioni fatte dalla tv sudcoreana MBC con i paesi partecipanti alle Olimpiadi:

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony. Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

e qui il tweet con le scuse ufficiali: