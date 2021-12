Olio di oliva, la produzione 2021/22 è stimata a 3,1 milioni di tonnellate

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

Sono state compliate le prime stime a livello internazionale riguardanti i volumi della campagna 2021/2022 per la produzione di olio d’oliva, con un risultato complessivo che si aggira intorno ai 3,1 milioni di tonnellate. La situazione a livello europeo, tuttavia, non è delle più rosee, e registra di fatto una flessione negativa del -3%.

Il dato comunitario, per l’appunto, è influenzato dall’imperversare del cambiamento climatico che ha peggiorato sensibilmente le aspettative in Spagna, Italia e Grecia. Più precisamente, in Spagna, la prolungata mancanza di precipitazioni unita al torrido calore estivo ha portato le stime per la produzione a incagliarsi su una produzione di circa 1,3 milioni di tonnellate, un risultato che sarebbe inferiore del 7% rispetto alla campagna precedente. Per quanto riguarda l’Italia la situazione è piuttosto analoga: ci si aspettava una grandissima annata, ma le stime elaborate da Ismea e Unaprol prevedono una produzione piuttosto esigua che si aggira intorno alle 315 mila tonnellate. Basti pensare, d’altronde, alla crisi dell’olio in Puglia, dove a causa del clima e della Xylella la produzione è crollata del 30%.

Flessione grave anche per la Grecia, che con una previsione di circa 235 mila tonnellate registra un calo del 14%. Brilla solamente il Portogallo, che prevede invece una produzione di 120 mila tonnellate che potrebbe significare un aumento del 20% rispetto alla campagna precedente.