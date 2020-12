Olio di semi di sesamo, marchi vari: richiamo per rischio chimico

Torniamo sul sito Salute.gov perché in data 30 novembre 2020 sono stati pubblicati parecchi richiami dell’Olio di semi di sesamo di marchi vari (nello specifico: Yes Organic, Germinal, Fior di Loto, Crudolio e Bene Bio) a causa di un rischio chimico. Gli avvisi di richiamo veri e propri, invece, risalgono al 25 novembre 2020.

In tutti i lotti dei prodotti che andremo a vedere fra poco, il motivo del richiamo è la potenziale presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non utilizzare i lotti dei prodotti specificati e riportarli, invece, presso il punto vendita di acquisto.

Questi sono i dettagli dei vari richiami: