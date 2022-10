Olio extravergine di oliva: l’Abruzzo punta al riconoscimento del marchio IGP

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

La proposta per il riconoscimento del marchio IGP dell’olio extravergine di oliva abruzzese, presentata in maniera ufficiale alla presenza del vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente, ha un obiettivo preciso: “Puntare sulla qualità per tornare competitivi”. Nel corso di un incontro tenutosi presso la Camera di Commercio Chieti-Pescara e promosso dalla divisione locale di Cia – Agricoltori Italiani, le autorità regionali hanno costituito il Comitato Promotore che, come certamente avrete potuto intuire, avrà il compito di stilare il disciplinare del prodotto in questione la presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

È importante ricordare, in questo contesto, che di fatto l’Abruzzo è la quinta regione complessiva, nel contesto del nostro caro vecchio Stivale, per la produzione di olio di oliva: i dati indicano una mole che supera i 250 mila quintali di prodotto, di cui quasi il 50% concentrato nel territorio della provincia di Chieti e per il resto ripartito nelle città di Pescara (30%), Teramo (16%) e l’Aquila (4%). L’iniziativa sarà per di più affiancata da una misura specifica per le operazioni di ammodernamento dei frantoi, al fine di “sostenere i nostri olivicoltori e le nostre filiere in un momento difficile in cui spesso non si riescono a coprire nemmeno i costi di gestione”, ha spiegato Imprudente.

Lo stesso Imprudente, infine, ha voluto sottolineare come, al di là dell’evidente entusiasmo, sia importante tenere a mente che la proposta stia costituendo appena un punto di partenza, cui dovrà naturalmente seguire “una forte azione orientata alla qualità e capace di vendere e promuovere l’olio IGP, che dovrà rappresentare motivo di orgoglio del nostro territorio”.