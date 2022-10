Olivia Wilde: le sue disavventure sentimentali diventano un condimento a base di senape

Grazie alle disavventure sentimentali di Oliva Wilde, ecco che negli USA arriva un condimento a base di senape in edizione limitata. Sono soddisfazioni, no?

di Manuela 25 Ottobre 2022

Pensateci bene: Olivia Wilde sul suo curriculum potrà scrivere che le sue disavventure sentimentali sono diventate un condimento a base di senape. Che non è una cosa che possono dire tutti.

Se da una parte abbiamo una Rhaneyra Targaryen che permette l’avvento del Negroni sbagliato in bottiglia, ecco che qui abbiamo un’Oliva Wilde che ispira condimenti per l’insalata. Tutto inizia quando Olivia Wilde decide di mollare il suo ex Jason Sudeikis a favore di Harry Styles, cantante e attore con cui la Wilde aveva condiviso il set del film Don’t Worry Darling.

E non solo il set: l’ex governante della Wilde e Sudeikis aveva rivelato al Daily Mail che Sudeikis, star di Ted Lasso, si era inferocito a causa del fatto che la Wilde aveva osato preparare un’insalata per Styles usando il loro “condimento speciale”. E per giunta nella loro cucina di famiglia.

Un affronto imperdonabile che, però, ha avuto un risvolto inaspettato. Quando la notizia ha cominciato a circolare in rete, ecco che tutti si sono fiondati alla ricerca della ricetta per il condimento per l’insalata sfascia-famiglie. A gettare benzina sul fuoco, o condimento sull’insalata, ci hanno poi pensato gli stessi Wilde e Sudeikis che, in un comunicato stampa congiunto, hanno dichiarato che le affermazioni della ex governante erano false e scurrili.

Solo che poi la Wilde ha deciso di pubblicare su Instagram la ricetta della salsa in questione. In pratica si tratta di mescolare due cucchiai di salsa di senape Grey Pupon con 2 cucchiai di aceto di vino rosso. Si sbatte il tutto con la forchetta, si aggiungono lentamente 6 cucchiai di olio d’oliva e si cerca di ottenere una vinaigrette densa e cremosa.

Da qui il colpo di genio di Grey Poupon: perché non capitalizzare questa inaspettata pubblicità gratuita? Ecco dunque che il marchio, moto per la sua salsa di senape di Digione, ha annunciato che avrebbe prodotto 100 vasetti di salsa di senape in edizione limitata dal nome Don’t Worry Dijon. Con tanto di barattolo con un boa di piume rosso, tanto per non farci dimenticare il ruolo di Harry Styles (di cui mettiamo una foto perché sì, siamo a inizio settimana e un Harry Styles ci sta sempre bene) in tutta questa vicenda. Inoltre sul retro della confezione è disponibile anche la ricetta di Olivia Wilde.