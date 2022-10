Olmedo: va in pizzeria con la pistola nella borsa e si ferisce con un colpo accidentale, arrestato

Succede a Olmedo, in provincia di Sassari: un uomo va in pizzeria, si siede, ma nella borsa aveva una pistola da cui è partito un colpo accidentale che lo ha ferito alla mano. Alla fine è stato arrestato.

di Manuela 17 Ottobre 2022

Un uomo entra in una pizzeria con una pistola… No, non è l’inizio di un’improbabile barzalletta, ma quanto accaduto veramente in una pizzeria di Olmedo, in provincia di Sassari. Un uomo ha pensato bene di entrare in pizzeria con una pistola nella borsa. Solo che, dopo essersi seduto al tavolo, dall’arma è partito un colpo accidentale che lo ha ferito alla mano. Dopo essere stato medicato, l’uomo è stato arrestato.

L’uomo, un 44enne, aveva una pistola in uno zaino. Una volta sedutosi al tavolo, per qualche motivo, ecco che dalla pistola è partito un colpo accidentale che gli ha prima trapassato la mano e poi si è fermato nell’addome. Mentre gli altri clienti pensavano a una sparatoria (non sarebbe la prima volta che succede in una pizzeria), ecco che l’uomo è stato prima soccorso dai sanitari del 118. Poi è stato trasportato all’ospedale Marino di Alghero dove è stato medicato.

Intanto i Carabinieri hanno proceduto con l’interrogatorio del caso ed è saltato fuori che quella non era stata una sparatoria, bensì che l’uomo si era ferito da solo con la sua arma. Alla luce di tali fatti, i militari dell’Arma, dopo aver atteso la fine delle medicazioni, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e lo hanno trasferito al carcere di Bancali.