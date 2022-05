Gragnano: sparatoria in una pizzeria, ferito un ragazzo

A Gragnano, in provincia di Napoli, una sparatoria in una pizzeria ha avuto come esito un ragazzo ferito, raggiunto da due proiettili.

di Manuela 17 Maggio 2022

Un brutto fatto di cronaca è accaduto a Gragnano, cittadina in provincia di Napoli. Qui una sparatoria in una pizzeria è finita con un ragazzo incensurato ferito da due proiettili: al momento la vittima è ancora ricoverata in ospedale.

Secondo quanto riferito, tutto sarebbe accaduto lunedì 16 maggio, di sera. Un uomo ha fatto letteralmente irruzione dentro la pizzeria e ha cominciato a sparare. Un ragazzo di 24 anni, originario di Sorrento e del tutto incensurato, è stato raggiunto da due proiettili vaganti, rimanendo ferito alle gambe.

Mentre l’aggressore spariva nel nulla, ecco che sul posto sono arrivati subito i Carabinieri. Dell’uomo armato non c’era più traccia e ancora adesso non sarebbe stato individuato, nonostante le indagini continuino ad andare avanti per capire il perché dell’insano gesto dell’uomo e cosa ci sia dietro questa sparatoria

Il ragazzo, intanto, è stato portato all’ospedale di Castellamare di Stabia dove è ancora ricoverato.

Questa vicenda non può non fari tornare alla mente un fatto analogo successo lo scorso ottobre a Casavatore. Qui due uomini armati di fucili e pistole erano entrati nella pizzeria Un posto al sole, minacciando gli increduli avventori e puntando le armi anche contro dei bambini. Tre uomini erano poi stati fermati dalle forze dell’ordine.

Stessa cosa successa a febbraio a Milano, con tanto di rapina a mano armata in pizzeria e bottino da 50 euro.