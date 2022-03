Oreo annuncia su TikTok il nuovo gusto in edizione limitata

Oreo ha scelto TikTok come piattaforma sulla quale annunciare il suo nuovo gusto in edizione limitata: il Mocha Caramel Milk Chocolate Sandwich Cookies.

di Manuela 15 Marzo 2022

Curiosamente Oreo ha scelto la piattaforma di TikTok per annunciare l’imminente avvento del suo nuovo gusto in edizione limitata: si tratta del Mocha Caramel Milk Chocolate Sandwich Cookies.

Se ami il gusto del caffè, questo nuovo Oreo Mocha Caramel Milk Chocolate Sandwich Cookies potrebbe essere l’ideale. Ma attenzione: si tratta di un’edizione limitata, in arrivo solamente ad aprile 2022. Giustamente qualche utente, sentendo che il nuovo Oreo sarebbe uscito in aprile, ha sollevato un dubbio legittimo: non è che si tratta di un Pesce d’Aprile molto in anticipo?

Tuttavia l’azienda ha risposto che non è affatto uno scherzo: il gusto alla crema moka a caffè, latte e caramello dovrebbe ben presto vedere la luce. Come in molti altri biscotti del genere, i diversi sapori dovrebbero sia distinguersi l’uno dall’altro, ma anche fondersi tutti insieme.

Nelle intenzioni dell’azienda, questo biscotto è ideale per essere inzuppato nel latte. Inoltre potrebbe trattarsi di un’operazione nostalgia, per rievocare i ricordi dell’infanzia.

Bisogna poi anche considerare il fatto che Oreo abbia scelto proprio la piattaforma di TikTok per incuriosire i fan. Il social sta diventando sempre più gettonato anche per quanto riguarda il settore del food. Come non ricordare, infatti, tutti i TikTok dove vengono proposte ricette più o meno fattibili, con tanto di Bruno Barbieri che inorridisce di fronte a certe rivisitazioni della pasta al pomodoro? O il fatto che alcune ricette su TikTok siano diventate così virali da causare la carenza di alcuni ingredienti?

Ecco qui il video di TikTok dove Oreo ha dato l’annuncio: