Oreo annuncia una nuova collaborazione con Lady Gaga

Oreo, quando fa le partnership, le fa come si deve, bisogna ammetterlo, e dopo la limited edition di Chiara Ferragni arriva quella creata in collaborazione nientepocodimeno che con Lady Gaga. Che, non te lo vuoi mangiare un biscotto firmato dalla pop star più famosa del pianeta?

In fondo, Oreo ha quasi fatto breccia anche nei nostri cuori: popolarissimo negli Stati Uniti (è il biscotto più venduto del 21° secolo con quasi 2,9 miliardi di dollari di ricavi annuali globali) in Italia era pressoché sconosciuto fino a poco tempo fa, ma pian piano – anche grazie a collaborazioni di questo tipo – sta diventando ultra popolare anche qui.

Così stavolta arriva la Sing It With OREO experience, dedicata all’album di Lady Gaga di enorme successo del 2020, Chromatica. Che poi, non si capisce bene in cosa stia l’experience, se non nel mangiarsi il biscotto e magari canticchiare a bocca piena una canzone della super star.

In cosa il nuovo Oreo è poi ispirato a lei? Ma nel packaging, naturalmente: il classico blu lascia spazio a un vivace design rosa richiamo di Chromatica, con il motivo a graffio che lascia intravedere i biscotti all’interno.

“I fan di OREO e i Little Monsters dovranno rimanere sintonizzati per l’uscita della limited edition”, fanno sapere dall’azienda, “che coinvolgerà il Box Oreo Original da 220g”.