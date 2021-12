I biscotti Oreo alle arachidi potrebbero essere l'arma risolutiva per combattere le infestazioni di ratti a New York City.

di Manuela 23 Dicembre 2021

Potrebbero essere proprio i biscotti Oreo la soluzione al problema dei ratti che affligge da sempre la città di New York. Che la Grande Mela abbia un problema con i roditori è un dato ormai noto: nel 2021 gli avvistamenti sono aumentati del 40% rispetto al 2019.

Tuttavia adesso è stata ideata una nuova trappola per topi ad alta tecnologia che potrebbe risolvere la situazione. E i biscotti Oreo al burro di arachidi potrebbero essere l’esca ideale.

Secondo quanto riferito dal New York Times, la nuova trappola è un dispositivo alto circa 60 cm, alloggiato in una semplice scatola di metallo verde. Il dispositivo secondo il Times non sfigurerebbe al MoMA per quanto riguarda il design.

Il dispositivo si chiama Ekomille e viene affittato dalla società Rat Trap Distribution. Al momento lo sta affittando ai ristoranti per 250 dollari al mese. La trappola, grazie all’esca, attira i topi e poi li uccide tramite una sostanza sicura a base di alcol.

La cosa curiosa, per l’appunto, è stata che i biscotti Oreo al burro di arachidi si sono rivelati essere l’esca perfetta per i roditori. In pratica i roditori entrano nella parte superiore della trappola attirati dal profumo dei biscotti. Qui possono fare tutti gli spuntini che vogliono. Una volta che saranno “diventati clienti abituali”, ecco che si attiverà in automatico il dispositivo.

Una piattaforma si aprirà e farà cadere i ratti nella parte della trappola che contiene una sostanza liquida a base di alcol e olio di girasole. L’alcol emana dei vapori che portano i topi all’incoscienza, mentre l’olio di girasole serve per togliere l’odore di decomposizione.

