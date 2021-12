Vino agli Oreo: arriva una bottiglia al sapore di biscotto

Arriva uno speciale vino rosso al sapore di biscotto, frutto della collaborazione tra Oreo Thins e Barefoot Wine: per fortuna è in edizione limitata.

di Valentina Dirindin 8 Dicembre 2021

Un vino al sapore di Oreo. Ve la ricordate la barzelletta del passerotto che chiedeva al cane lupo come fosse nato, e quello gli rispondeva che la mamma era un cane, il papà era un lupo, hanno fatto l’amore ed eccolo lì, poi andava dalla trota salmonata, figlia di un incontro tra una trota e un salmone e infine incontrava una zanzara tigre, e lì gli scappava un bel vaffa? Ecco, pensate cosa avrebbe pensato quel passerotto se avesse incontrato nel suo viaggio una bottiglia nata dall’amore tra il vino e i biscotti ripieni al cioccolato.

Eppure, Oreo Thins e Barefoot Wine hanno annunciato che il Barefoot x Oreo Thins Red Blend Wine è realtà. Un vino ai “sapori di cioccolato e biscotti e crema insieme a note di quercia”, fanno sapere dalle aziende, immaginato proprio per essere gustato insieme agli iconici Oreo, i biscotti più celebri d’America (che da qualche anno tentano il boom anche in Italia, infaggiando testimonial come Chiara Ferragni).

Il vino sarà disponibile a partire da giovedì per $ 24,99, fino ad esaurimento scorte, su un sito dedicato. Ogni ordine di consegna include due bottiglie di vino da 750 ml e una confezione di biscotti Oreo Thins.