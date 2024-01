Orsetti gommosi da Guinness World Record con il mosaico più grande del mondo

Zuccheroso, dolcissimo e gommosissimo Guinness World Record. È quello che è stato stabilito dall’Università del Wisconsin di Parkside che è riuscita a creare il mosaico di orsetti gommosi Haribo più grande del mondo. Si parla di un mosaico costruito con più di 150mila orsetti gommosi, che è grande 32 metri quadrati e per il quale ci sono volute 300 persone per realizzarlo.

Usi alternativi degli orsetti gommosi: costruire mosaici

Chi avrebbe mai pensato a questo uso alternativo degli orsetti gommosi? Ebbene, se volete cimentarvi in un mosaico, ma non avete le tesserine adatte, prendete in considerazione l’idea di usare al loro posto degli orsetti gommosi.

In questo caso, il Guinness World Record è stato stabilito dall’Università del Wisconsin di Parkside, nella contea di Kenosha. Che ha voluto vincere facile visto che la suddetta contea è anche la sede del primo impianto di produzione americano di Haribo, storico produttore dei famosi orsetti gommosi.

Ovviamente si è trattato anche (e forse soprattutto) di una collaborazione a scopo promozionale, visto che Haribo ha colto l’occasione per lanciare il concorso #HOWiHARIBO, dove per tutto il 2024 i fan potranno mostrare la loro creatività (specialmente quella a base prodotti Haribo, of course).

Ma torniamo al nostro gommoso mosaico. Ci sono volute quattro ore per finirlo (beh, hanno impiegato 300 persone, ci sta). Per realizzarlo sono stati creati dei mini vassoi personalizzati da 12″x12″, con il disegno da creare già stampato. Ai partecipanti non è restato altro che seguire lo schema colorato e numerato, usando però al posto delle mattonelle da mosaico degli orsetti gommosi Haribo.

L’azienda ha parlato di un evento creativo, interattivo e divertente, collegato al desiderio di Haribo di voler ricordare a tutti la felicità di quando eravamo bambini tramite queste caramelle gommose (ah, la gioia di quando le caramelline gommose si attaccavano all’apparecchio dei denti, che bei momenti).

Seth Klugherz, vicepresidente marketing di Haribo of America, ha così spiegato: “Haribo ispira momenti di felicità infantile per i consumatori da più di 100 anni, sia che mangino, condividano o, in molti casi, giochino con le nostre caramelle gommose gustose, divertenti e colorate. Abbiamo visto innumerevoli modi in cui i nostri consumatori si sono sentiti di nuovo bambini mentre giocavano con le nostre varietà di dolcetti Haribo, fra cui Goldbears, Starmix e Twin Snakes e questo ci ha ispirato a creare la nostra straordinaria versione di gummi art”.

Che sia davvero nata una nuova corrente artistica? La Gummi Art?