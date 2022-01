Oscar Mayer lancia una maschera di bellezza ispirata alla mortadella

di Manuela 24 Gennaio 2022

Stanchi delle solite maschere viso? Niente paura, ci pensa l’azienda di carne Oscar Mayer a lanciare la maschera di bellezza ispirata alla mortadella.

Grazie alla collaborazione con l’azienda di bellezza coreana Seoul Mamas, ecco che Oscar Mayer ha voluto immettere sul mercato qualcosa di cui gli amanti irriducibili dei salumi sentivano di sicuro la mancanza: la maschera di bellezza ispirata alla mortadella.

Lindsey Ressler, analista del settore marketing di Oscar Mayer, in un comunicato stampa ha spiegato che l’azienda si è ispirata a coloro che da bambini creavano maschere giocosamente con la loro “Bologna” (è così che all’estero è nota la mortadella: se vedete un salume che si chiama “Bologna”, allora sappiate che si tratta di mortadella).

Perché è noto che tutti, da bambini, prendevamo le fette di mortadella su cui facevamo a morsi i buchi per gli occhi e la bocca, tenendola poi davanti al viso come se fosse una maschera (non so voi, ma se mia nonna mi avesse visto giocare così col cibo, mi avrebbe stampigliato quella mascherina-mortadella in faccia a vita a suon di schiaffoni, ma erano altri tempi, si sa)

Le mascherine viso ispirate alla mortadella non sono, ovviamente, dei pezzi di carne fredda con annessa saliva spiaccicata, bensì si tratta di un idrogel idratante che serve a promuovere l’elasticità della pelle, migliorandone l’idratazione, proteggendo la cute e con anche un effetto antinfiammatori. Almeno, così disse il comunicato stampa annesso.

Ovviamente la maschera è color rosa-mortadella, anche se pare non abbia il profumo della mortadella. Peccato, ad Hannibal Lecter probabilmente sarebbe piaciuta anche di più.

Se siete interessati, comunque, sappiate che le potete trovare in vendita in edizione limitata a 4.99 dollari ciascuna, fino a esaurimento scorte.