Osteria Plip: cena di gala alle 5 del mattino per protestare contro il nuovo Dpcm

L’Osteria Plip di Mestre ha deciso di protestare contro il nuovo DPCM (quelle che impongono restrizioni a bar e ristoranti, fra cui la chiusura alle ore 18) organizzando una cena di gala alle 5 del mattino.

Sul suo profilo Facebook, Osteria Plip, di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa, ha annunciato la cena di gala martedì 27 ottobre con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria, nel pieno rispetto del DPCM:

Martedi 27 OTTOBRE

Cena di gala alle 5 del mattino

Infatti i locali come bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie potranno rimanere aperti dalle 5 alle 18, quindi perché non aprire alle 5? Ovviamente si tratta di una provocazione fatta rispettando le regole (non come accaduto al ristorante La Macelleria di Pesaro!) e per invitare tutti i clienti al nuovo corso della ristorazione.

In un post successivo, poi, Osteria Plip ha spiegato come si adatterà alle nuove restrizioni. Fino al 24 novembre, infatti, l’Osteria cambierà veste: essendo che possono tenere aperto solo a mezzogiorno e non a cena, ecco che diventeranno Trattoria Plip. Tutti i giorni dalle 11 alle 16 (con chiusura il lunedì) ecco che si potrò andare a pranzare con due piatti a scelta dal menu del giorno a 14 euro. Il caffè verrà offerto, mentre le bevande saranno escluse:

Per quanto riguarda, invece, burger, pizza e il menu solito, torneranno quando si potrà riaprire la sera. Osteria Plip… pardon, Trattoria Plip rimarrà dunque aperta a pranzo tutti i giorni, tranne il lunedì fino al prossimo DPCM. Dopo si vedrà.