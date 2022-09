Ostia: topo scorrazza fra gli scaffali di un supermercato, il video diventa virale

di Manuela 16 Settembre 2022

Il video di un topo che scorrazza fra gli scaffali di un supermercato di Ostia è diventato rapidamente virale. A girarlo è stato un bambino che si trovava lì insieme al nonno per fare la spesa.

Avvistato il topino che passeggiava nel supermercato, abbastanza vicino al banco dei salumi, ecco che il bambino ha filmato la scena, mettendo poi il video sul web. Nel video si sente il bambino dire in tono entusiasta al nonno “Guarda, c’è un topo!”.

Un po’ meno entusiasti, invece, gli altri clienti che quando hanno notato quel roditore di 5 cm (esclusa la coda) e di colore grigio hanno dato in escandescenza. Cioè, anche calmini, dai: era un topo, non uno xenomorfo di Alien o chissà che altro. E invece no: i clienti hanno scatenato il caos, cominciando a scappare da tutte le parti e intralciando i dipendenti che stavano cercando di acchiappare il topo.

Il topo ha continuato a spostarsi di qua e di là, salvo poi fermarsi di fronte al bancone principale dove è stato infine catturato. Il titolare del supermercato ha spiegato che si è trattato di un caso isolato. Una volta acchiappato il topo, il supermercato ha subito chiesto un intervento di derattizzazione, ma non sono stati trovati altri topi o tracce di esso. Il titolare ha poi chiesto scusa ai clienti, rassicurandoli che prestano massima attenzione alla sicurezza e alla prevenzione. Anche perché, se non c’erano tracce di escrementi, probabilmente quel topo era accidentalmente entrato da poco nel supermercato.

Peggio era andata a un minimarket di Roma che era stato chiuso a causa della presenza di blatte, feci di topo e muffe negli alimenti.

Ecco il video di YouTube dove si può vedere il topolino che gironzola per il supermercato: