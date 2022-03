Roma: chiuso un minimarket a causa di blatte, feci di topo e muffe negli alimenti

di Manuela 2 Marzo 2022

Spostiamoci a Roma perché qui Asl e Polizia hanno chiuso un minimarket in zona Villaggio Falcone-Vecchia Ponte di Nona: sono stati trovate blatte, feci di topo e muffe negli alimenti. E non solo.

L’Azienda sanitaria locale Roma 2, viste le condizioni igieniche in cui è stato trovato il minimarket, ne ha disposto la chiusura immediata. Il negozio potrà essere riaperto solamente quando il titolare, un cittadino originario del Bangladesh, dimostrerà di aver osservato nel locale le condizioni igieniche necessarie per la somministrazione di cibi e bevande.

Quando l’Asl e la Polizia sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a gravi carenze igienico-sanitarie. Il lavandino dove venivano tagliate e preparare le verdure che poi venivano messe in vendita, era sporchissimo e in pessime condizioni. Inoltre feci di topi sono state riscontrare sia nei locali che nei magazzini, accanto a scarafaggi sia vivi che morti.

Sulle confezioni di cornetti e pane in cassetta erano presenti muffe, mentre confezioni scadute di salame e prosciutto venivano usate per realizzare i panini che poi venivano messi in vendita.

In aggiunta a queste gravi carenze, mancavano anche i prezzi su alcuni prodotti. Per tale motivo, oltre all’immediata chiusura del minimarket, è stata disposta anche una multa di 1.032 euro.

Durante i controlli sono state identificate, poi, anche sette persone presenti nel locale: oltre a controllare il Green Pass, due sono risultate avere precedenti con la Polizia. Inoltre un cittadino straniero è stato portato in commissariato per essere segnalato: in un secondo momento verrà portato presso l’ufficio di immigrazione per capire se la sua posizione in Italia sia regolare.