Padova: al posto del bar “del Baffo” apre il primo “fast drink” italiano

Cambio di guardia nel pieno centro storico di Padova. Stando a quanto riportato dai nostri colleghi di Padova Oggi il piccolo locale che un tempo già ospitava il bar del Municipio, noto ai cittadini anche e soprattutto con il soprannome di bar “del Baffo”, si reinventa e si prepara a fare spazio all’apertura di Quick Tail, il primo fast drink in Italia.

Un nome che, a onore del vero, è già una garanzia. Partiamo dal presupposto che, come certamente i nostri lettori più attenti avranno già intuito, un “fast drink” altro non è che una possibile declinazione al lato bevande della sdoganatissima e ovviamente popolare formula del fast food: si tratterà di un locale, in altre parole, che farà del servizio efficiente e rapido e anche preciso la propria punta di diamante.

Quick Tail in centro a Padova: tutti i dettagli dell’apertura

Nomen omen, abbiamo accennato nelle righe appena precedenti – e di certo non per caso. “Quick Tail”: un abbinamento di parole che unisce il termine quick, traducibile dall’inglese in “rapido”, alla coda (letteralmente!) di cocktail. Cocktail rapido, cocktail veloce, quindi – tutto come da programma, come dicevamo.

Abbiamo già dato un’occhiata, seppur rapida, alle coordinate spaziali lasciate trapelare dai media locali – pieno centro storico di Padova, o per essere un poco più precisi in via del Municipio, sotto a Palazzo Moroni lato piazza delle Erbe -, ma abbiamo fino a ora tenuto la bocca chiusa per quanto riguarda le tempistiche. Ebbene, Quick Tail è di fatto dietro l’angolo: il proverbiale taglio del nastro avverrà nella giornata di venerdì 19 gennaio, tra appena una manciata di giorni.

Tolte di torno le più noiose – ma sempre certamente necessarie – norme operative e dato un primo sguardo al tema del progetto, è ora di andare a sgomitare con i dettagli e le altre fonte di ispirazione dietro all’idea di Quick Tail. Il concept è semplice: immaginatevi la possibilità di potere sorseggiare un cocktail veloce, una birra o una qualsiasi altra bevanda alcolica mentre passeggiate per il centro storico di Padova, tenendola in un bicchiere usa e getta che ricorda quello iconico di casa Starbucks.

Bicchiere che, oltre a naturalmente fungere da pratico contenitore, aiuterà anche a riparare il suo contenuto da occhiate un po’ troppo curiose. Quick Tail a Padova è di fatto la prima apertura per i suoi proprietari, Andrea e Davide, che stando a quanto lasciato trapelare ne hanno già pianificate altre due nei mesi a venire. Il futuro pare luminoso, ma è bene notare che a oggi c’è un piccolo inghippo – Padova (così come tante altre città italiane, seppur in termini magari leggermente diversi) vieta la vendita per asporto di alcolici nel centro storico dalle 20 alle 7 del mattino.