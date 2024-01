Cipriani aprirà un ristorante e un jazz cafè a Beverly Hills

Novità in casa Cipriani, ma sempre oltreoceano. Il gruppo alberghiero, infatti, ha da poco inaugurato un ristorante e un jazz cafè proprio nel cuore di Beverly Hills, più precisamente al 362 N. Camden Drive.La location è stata curata dall’architetto fiorentino Michele Bonan, nome già legato a Cipriani visto che ha collaborato con il gruppo in altri locali. Ma come sarà il nuovo Cipriani di Beverly Hills?

Cipriani, ristorante e jazz cafè: cosa aspettarsi?

In questo caso lo stile prescelto è quello nautico, quindi con interni in legno lucido e finiture in acciaio. Le sedie sono in pelle marrone, i lampadari sono di Murano, qua e là spunta qualche tonalità di velluto verde e alle pareti sono appese fotografie in bianco e nero. Ma questo vale per il ristorante.

Il jazz cafè, infatti, avrà un’atmosfera diversa, visto che è stato progettato da Carlos Almada. Per questa parte del locale ci si è ispirati alla vecchia Hollywood, quindi spazio ai tessuti zebrati, alle palme, agli archi e anche a un pianoforte a coda.

La caffetteria non sarà sempre aperta: vi si potrà accedere solo tre sere a settimana (più precisamente il giovedì, il venerdì e il sabato sera), ma sarà comunque possibile affittarla per eventi privati. Non appena arriverà la bella stagione, poi, il Cipriani Beverly Hills inaugurerà anche un patio per poter pranzare all’aperto in primavera.

Il ristorante, invece, sarà aperto sette giorni su sette, sia a pranzo che a cena. Nel menu si troveranno piatti noti e già visti nelle altre location del gruppo:

Tagliolini al forno con prosciutto

Fegato di vitello alla veneziana

Carpaccio alla Cipriani

Torta meringata alla vaniglia

Maggio Cipriani, presidente della Cipriani USA, nonché quarta generazione della famiglia Cipriani e relativo impero, ha affermato che sono molto entusiasti di aver aperto proprio nel cuore di Beverly Hill’s, in un’area nota per l’intrattenimento e l’arte.

Ricordiamo come la famiglia Cipriani attualmente abbia locali sparsi un po’ in tutto il mondo:

Harry’s Bar in Piazza San Marco a Venezia (aperto il 13 maggio 1931 da Giuseppe Cipriani)

(aperto il 13 maggio 1931 da Giuseppe Cipriani) Milano

New York

Miami

Città del Messico

Dubai

Abu Dhabi

Hong Kong

Monte Carlo

Ibiza

Marbella

Riyadh

Las Vegas

Istanbul

Doha

Bahrain

Beverly Hills

Punta del Este (la prossima apertura)

A proposito dell’Harry’s Bar, ecco che solamente lo scorso luglio Arrigo Cipriani si era lamentato del fatto che non trovava personale per il suo locale, sostenendo che “L’Italia è una Repubblica fondata sulle ferie”.