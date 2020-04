Padova: grigliata nel condominio durante il Coronavirus, denunciate 12 persone

Ancora violazioni delle norme anti Coronavirus: a Padova una grigliata nel condominio ha portato alla denuncia di 12 persone. Nonostante notizie del genere circolino di continuo, ci sono ancora furbetti in giro che pensano che le leggi a loro non si applichino. Non era bastata la grigliata di Cassino con 30 denunciati? A quanto pare no.

Tutto è successo in un condominio di via Trieste 6 a Padova. Al 113 arriva la segnalazione di un vicino di casa che voleva denunciare una festa in corso nel suddetto condominio.

Sul posto sono così giunte una squadra del Reparto mobile, alcune pattuglie della Volante e anche una pattuglia della Digos. Quando la Polizia è arrivata sul posto della segnalazione si è trovata di fronte a una vera e propria festa nella quale una dozzina di ragazzi stava mangiando una grigliata con tanto di musica sparata a tutto volume.

Ovviamente tutti e dodici i ragazzi sono stati sanzionati e denunciati per aver violato le disposizioni governative anti Covid 19. Inoltre tutti i ragazzi che non erano residenti di quel condominio sono stati allontanati e rispediti immediatamente a casa loro.

Che poi non è così difficile capire le regole: si sta a casa propria e non ci si riunisce per fare grigliate a casa di questo o quello, neanche se abiti nello stesso condominio. Non è complicato, no?