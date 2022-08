Padova, spacca una sedia sulla schiena di una cameriera: non gli piaceva il menu

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

Sicuramente vi sarà capitato di entrare in un bar o ristorante, leggere il menu e rimanere un po’ delusi. Magari i prezzi sono troppo alti – prosciutto e melone a 20 euro, pomodoro e mozzarella a 15 con un filino di olio in omaggio -, magari non è possibile ordinare il piatto che ci aveva fatto venire l’acquolina in bocca, o magari non ci sono opzioni senza carne per l’amico o l’amica vegetariana. Normale infastidirsi un poco – oh, 20 euro per prosciutto e melone sono davvero tanti -: meno comprensibile, però, è alzarsi e spaccare una sedia sulla schiena di una cameriera. Una scena da Monty Python? Forse – ma è anche quanto successo nel pieno centro di Padova, al Caffè Veneto, in via dei Martiri della Libertà.

L’aggressore, un uomo di 55 anni, è stato colto da una rabbia incontenibile dopo aver letto il menu del bar in questione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il nostro Hulk Hogan avrebbe dunque perso il controllo scagliandosi contro la cameriera che si era avvicinata per spiegargli che alcune pietanze non erano disponibili: “L’uomo ha ascoltato senza dare alcun segno di contrarietà” ha raccontato il titolare “poi si è alzato e sembrava se ne stesse andando invece all’improvviso ha afferrato una sedia e l’ha scagliata con forza sulla schiena della cameriera gettandola a terra”. Non contento, avrebbe poi colpito la donna – chiaramente rimasta a terra – con un pugno tra il volto e il collo, per poi girarsi e tentare di andarsene.

Un cliente è intervenuto in difesa della cameriera e, mentre il titolare contattava le forze dell’ordine, ha bloccato l’uomo in modo che questi non potesse far perdere le sue tracce. All’arrivo dei Carabinieri, tuttavia, la nostra star del wrestling ha urlato “Sono psicopatico! Voglio il mio avvocato”. I militari hanno provveduto a bloccarlo e portarlo via. Per restare nel tema di “reazioni razionali e dove trovarle” vi segnaliamo anche quanto capitato a Quartu, in Sardegna, dove un uomo rimasto fuori da un locale ha tentato di investire i passanti con una la sua automobile.