Paghereste 20 dollari per una singola fragola? Ecco la frutta “distopica”

Quanto costa il biglietto per occupare la prima fila della vetrina dei social? Venti dollari, a quanto pare: la fragola distopica, così come il popolo internettiano l’ha ribattezzata, è in omaggio.

Erewhon è il place to be per chi ha tendenze narcisistiche, un portafoglio più o meno pesante e ambizioni di riconoscimento sociale. In altre parole, trattasi di una catena in quel di Los Angeles che vende prodotti rigorosamente organici a prezzi rigorosamente in doppia cifra (o a salire), con guru e influencer e chissà che altro che vagano per corsie popolate da barattoli di brodo a 18 dollari o da fragole a 20 dollari l’una.

Di cosa sa la fragola da 20 dollari? E perché costa così tanto?

“È la fragola migliore al mondo” spiega con toni entusiastici e affatto difensivi Alysa Antoci, influencer e tiktoker e nipote dei proprietari dei supermercati di casa Erewhon. La nostra, l’avrete intuito, ha da poco pubblicato un breve video in cui assaggia e recensisce la fragola che vale (ma sarebbe forse più opportuno dire “venduta a”) una banconota con il faccione di Andrew Jackson.

La prelibatezza in questione è servita con tanto di combo altarino più capsula, tutto rigorosamente in plastica (plastica organica, possiamo immaginare). “Sì, è la fragola migliore che abbia mai mangiato in vita mia” spiega Antoci a chiunque si trovi a portata d’orecchio. “La mangerò fino all’ultimo pezzettino”. Nei commenti domina lo sgomento.

“Questa roba è distopica”, ha commentato un utente particolarmente lapidario. “Sono dell’idea che Everwhon sia una sorta di esperimento sociale per vedere quanto sono disposte a pagare le persone pur di apparire”, scrive un altro con vaghe tendenze complottiste. “È la cosa più stupida che abbia mai visto” ha dichiarato un altro ancora.

In maniera più o meno sorprendente i “colleghi” di Antoci non hanno imbracciato l’arma sempreverde del definire invidiosi tutti coloro che non sono disposti a spendere venti euro per una fragola, e si sono invece uniti allo sbigottimento generale generando sfottò e parodie. Ma c’è un dubbio che resta inevaso: com’è che il prezzo è così alto?

La nostra protagonista arriva dalla prefettura di Tochigi, nota anche e soprattutto come il “Regno delle fragole”. “Le fragole vengono raccolte al momento giusto e arrivano sugli scaffali di Erewhon entro 24-48 ore” ha spiegato un portavoce della catena. E il prezzo, si preme di sottolineare, “è lo stesso prezzo che pagheresti in Giappone, e forse anche meno”. Non stentiamo a crederci, a dire il vero: ricordate come quando in Giappone una ciliegia venne venduta all’asta per 300 euro?