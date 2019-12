Palermo: camion carico di vino va a fuoco in autostrada

A Palermo un camion carico di vino è andato a fuoco in autostrada. Tutto è accaduto nella zona intorno a Polizzi Generosa, sull’autostrada Palermo-Catania, proprio nel palermitano. Un tir carico di bottiglie di vino stava transitando sull’autostrada quando ha preso fuoco.

Secondo quando riferito, l’incendio sarebbe scoppiato all’improvviso e sarebbe stato provocato dall’esplosione di uno dei pneumatici del tir. Le scintille provocate da questa esplosione sono accidentalmente finite anche sul telone del camion, il quale ha preso fuoco insieme a tutte le scatole di cartone che trasportava. E in queste scatole erano contenute delle bottiglie di vino.

L’incendio del camion ha provocato danni assai ingenti. Avvisati dell’accaduto, sul luogo sono arrivati subito di Vigili del Fuoco: i pompieri ci hanno messo ore a spegnere del tutto il rogo, mettendo così in sicurezza la zona. Nel frattempo, disagi notevoli sono stati causati anche alla circolazione stradale: durante l’azione di pronto intervento dei pompieri, il traffico è stato parecchio rallentato, causando problemi anche agli automobilisti.

Una situazione simile era capitata, poco tempo fa, con un camion di panettoni e pandori che si era ribaltato a Nola. In quel caso, però, non era scoppiato un incendio e l’azienda aveva regalato i dolci rimasti intatti agli automobilisti rimasti bloccati nell’incidente per scusarsi dell’accaduto.