Palermo: carne non tracciata e carenze igieniche, multato un supermercato

A Palermo un supermercato della zona di Bagheria è stato multato a causa del riscontro di carne non tracciata e carenze igieniche.

di Manuela 20 Ottobre 2021

Andiamo a Palermo perché qui un supermercato è stato multato in quanto, durante alcuni controlli, è stata trovata della carne non tracciata. Rilevate anche carenze igienico-sanitarie.

Il supermercato in questione si trova nella zona di Bagheria, ma, come riportato da PalermoToday, non è stato fatto sapere il nome. Durante un controllo, i Carabinieri dei Nas hanno trovato nel locale 122 chili di carne di maiale sprovvista della necessaria etichettatura e della bollatura sanitaria.

Inoltre nei locali sono state notata delle carenze igienico-sanitarie. Per tale motivo, i Carabinieri hanno subito comminato una multa dell’importo di 2.500 euro. Poi hanno provveduto a sequestrare 122 kg di carne di maiale. Sono state sequestrate anche nove cosce e quattro spalle di suino: queste sono state inviate ai tecnici dell’Asp in modo da verificarne le condizioni e se, necessario, distruggerle.

Ma non finisce qui. Sempre durante dei controlli, i Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno sanzionato con una multa dell’importo di 5mila euro una pescheria che era sprovvista delle autorizzazioni al funzionamento. Inoltre i militari hanno sequestrato anche 29 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità e delle bolle di origine, finendo poi col porre sotto sequestro anche la pescheria.

In entrambi i casi i commercianti sono poi stati denunciati.

Sempre a proposito di controlli, ricordiamo che un paio di giorni fa a Reggio Calabria erano stati sequestrati 200 ghiri, piatto tradizionale degli ‘Ndranghetisti.