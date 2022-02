Palermo: incendio devasta il ristorante Moltivolti

Andiamo a Palermo perché qui un incendio ha danneggiato gravemente il ristorante Moltivolti: si indaga ora sulle cause del rogo.

di Manuela 1 Febbraio 2022

Vi ricordate del ristorante Moltivolti di Palermo? Era quello che aveva organizzato una raccolta fondi per portare in Italia la famiglia di un cuoco afghano. Ebbene: adesso un incendio ha devastato quel locale.

Tutto è accaduto un paio di sere fa: un incendio ha pesantemente danneggiato il ristorante Moltivolti, sede anche di un’associazione di volontariato e di uno spazio dedicato al co-working.

Il Moltivolti è un locale noto nel quartiere di Ballarò d Palermo, soprattutto per quanto riguada le attività no-profit. Sito in via Giuseppe Mario Puglia, le foto parlano chiaro: i danni sono ingenti.

La stessa associazione che lo gestisce, sulla pagina Facebook del ristorante ha spiegato cosa sia accaduto. In pratica è scoppiato un incendio nel locale, ma le cause sono ancora da chiarire. I danni sono gravi e i gestori sono sotto shock: anni di lavoro sono letteralmente andati in fumo. Dichiarano anche che il dolore è immenso, nonostante il sostegno ricevuto subito dalla loro rete.

Adesso si tratta di fare la conta dei danni e di ricostruire l’accaduto, in modo da intervenire con le misure del caso. A spegnere il rogo ci hanno pensato i Vigili del Fuoco: secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere scoppiato a causa del malfunzionamento di un condizionatore. Tuttavia le indagini della Polizia sono ancora in corso.

Un secondo post ha poi annunciato l’organizzazione di una raccolta fondi per permettere il recupero immediato delle loro attività lavorative e sociali. L’iniziativa è stata promossa dai loro compagni di Libera Palermo contro le mafie. I gestori ringraziano poi tutti per i messaggi di sostegno ricevuti.

[Crediti Foto | Pagina Facebook Ristorante Moltivolti]