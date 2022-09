Palermo: sequestrati 2mila kg di formaggi e frutta venduta nel portabagagli per strada

A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato qualcosa come 2mila kg di formaggi e frutta che venivano venduti per strada, nel portabagagli delle auto.

di Manuela 29 Settembre 2022

Andiamo a Palermo in quanto le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di sequestrare 2mila kg di formaggi e frutta che venivano venduti in maniera illegale per strada, accatastati nel portabagagli delle auto.

La Guardia di Finanza del secondo nucleo operativo di Palermo hanno messo in atto una serie di controlli per contrastare l’abusivismo commerciale. Partiamo dai controlli di Tommaso Natale: qui le fiamme gialle hanno notato un’attività di vendita di frutta e verdura ambulante che lavorava senza avere la necessaria autorizzazione amministrativa per poter commerciare nelle aree pubbliche.

Gli agenti hanno costì sequestrato 2mila kg di frutta e verdura. Visto che i prodotti erano perfettamente edibili, ecco che, dopo i necessari controlli, si è deciso di devolverli in beneficenza alla Caritas Diocesana e all’Istituto Ancelle Missionarie di Cristo Re di Palermo. Il venditore ambulante, invece, si è visto comminare una multa che potrebbe andare dai 154 ai 1.549 euro.

Il secondo controllo, invece, è avvenuto vicino allo svincolo autostradale di Termini Imerese. Qui la Guardia di Finanza ha trovato 82 kg di formaggi destinati alla vendita nel portabagagli di un’auto. I prodotti lattiero-caseari erano destinati alla vendita, ma non avevano l’etichetta e nessuna indicazione in merito alla tracciabilità. Anche in questo caso la merce è stata confiscata e devoluta in beneficenza, mentre il conducente del veicolo è stato prima segnalato all’assessorato regionale delle Attività Produttive. Inoltre per lui è prevista una multa che potrà andare dai 750 ai 4.500 euro.

Due giorni fa, invece, a Olbia sono stati sequestrati 80 kg di cibo alla Dogana: erano in stato di decomposizione.